Белая Металлическая Крыса принесла с собой мешочек с монетками многим знакам зодиака. Но некоторым за него придется изрядно побороться. Читай финансовый гороскоп на 2020 год по знакам зодиака на сайте Нового канала и узнай, какими будут твои финансовые дела в 2020 году!

Финансовый гороскоп на 2020 год: Овен (21 марта – 20 апреля)

Год Белой Металлической Крысы не обещает больших успехов зимой-весной, но ближе к осени ситуация изменится. Финансовый гороскоп на 2020 год для Овнов предупреждает, что нужно бережнее относиться с деньгами. Не стоит спускать доходы на ненужные мелочи, лучше копить средства и готовить почву для больших финансовых вложений в конце года. Поверь, они будут, и окупятся на 200 процентов! Самый удачный месяц 2020 года – сентябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тебя ждет очень прибыльный год, звезды все время будут на твоей стороне! В финансовом гороскопе на 2020 для Тельцов говорится, что главный секрет материального благополучия – авантюры и риск. Предлагают спор на большую сумму? Соглашайся! Наклевывается покупка недвижимости с подозрительно привлекательными скидками? Не сомневайся, бери! В год Белой Металлической Крысы доверяй своей интуиции, она тебя точно не подведет! Самый удачный месяц 2020 года – январь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – табу! Финансовый гороскоп на 2020 год для Близнецов предупреждает, что к деньгам необходимо относиться практичнее. Например, не стоит сломя голову бежать в магазин, как только на горизонте замаячила табличка «Скидки». Трать деньги на действительно нужные вещи. В противном случае к концу года Белая Металлическая Крыса может оставить тебя с пустым кошельком. Самый удачный месяц 2020 года – май.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Рак (22 июня – 22 июля)

Проекты, над которыми ты кропотливо работала месяцами, наконец-то начнут приносить прибыль! Финансовый гороскоп на 2020 для Раков прогнозирует стабильный денежный приток на протяжении всего года Белой Металлической Крысы. Но даже не думай пускать на самотек эти проекты. Над ними необходимо продолжать работу, дополнять новыми идеями. Иначе все усилия сдуются как воздушный шарик. Самый удачный месяц 2020 года – февраль.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Лев (23 июля – 22 августа)

Но не упусти свой шанс, хватайся за каждую возможность! А если верить финансовому гороскопу на 2020 год для Львов, их будет немало! Тебя ждут потрясающие карьерные возможности, перспективные бизнес-знакомства и солидная прибавка к зарплате. На протяжении всего года Белой Металлической Крысы твои доходы будут превышать расходы, и ты всегда будешь оставаться в плюсе! Самый удачный месяц 2020 года – октябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Дева (23 августа – 23 сентября)

Год Белой Металлической Крысы принесет тебе нереальное везение в финансовом плане! Прибавка к зарплате, регулярная премия, дополнительные денежные притоки – буквально каждое твое начинание будет приводить к таким исходам. Но в финансовом гороскопе на 2020 год для Дев есть важное предупреждение: процветающее материальное положение может ослабить твое стремление к дальнейшему развитию. Не поддавайся! Самый удачный месяц 2020 года – март.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Весы (24 сентября – 23 октября)

В погоне за деньгами необходимо проявлять осторожность! Финансовый гороскоп на 2020 год для знака Весы не советует заваливать себя фрилансом или сверхурочной работой, даже если ты не совсем довольна своим материальным положением. Но все это временно. Во второй половине года тебя ждет немалый финансовый взлет, после чего негативные мысли сами исчезнут из твоей головы. Держись! Самый удачный месяц 2020 года – август.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Первая половина года станет не самым прибыльным периодом. Но не печалься заранее! Не беги сломя голову за кредитом, потому что не хочешь «затягивать пояса». Не набирай долгов у друзей и коллег. Финансовый гороскоп на 2020 год для Скорпионов говорит, что уже к лету положение стабилизируется: расходы не будут превышать доходы, появится дополнительный денежный приток. Самый удачный месяц 2020 года – декабрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Год Белой Металлической Крысы – отличное время, чтобы улучшить свое материальное положение! Финансовый гороскоп на 2020 для Стрельцов обещает образования новых денежных потоков, помимо зарплаты на основном месте работы. А в первой половине года ты и вовсе можешь сорвать большой куш – выиграть в лотерее или же получить щедрый подарок от дальнего родственника. Самый удачный месяц 2020 года – апрель.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе будут завидовать! А все потому, что в год Белой Металлической Крысы Козероги станут настоящими везунчиками в финансовом плане. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов! Финансовый гороскоп на 2020 год для знака Козерог буквально кричит: «Ты заслужила все хорошее, что происходит с тобой! Лови удачу за хвост!» Самый удачный месяц 2020 года – июнь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Водолей (21 января – 18 февраля)

Тебя ждет отличный год в финансовом плане! Первая половина года Белой Металлической Крысы пройдет спокойно – без огромных денежных притоков. При этом расходы не будут превышать доходы, то есть, в минус ты не уйдешь. Это хорошо! А вот вторая половина года, если верить финансовому гороскопу на 2020 для знака Водолей, будет о-о-очень прибыльной! Самый удачный месяц 2020 года – ноябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В год Белой Металлической Крысы тебя ждет большой финансовый взлет! Причем настолько большой, что ты едва ли поверишь в свою удачу. Финансовый гороскоп на 2020 для знака Рыбы говорит, что фортуна будет сопутствовать тебе на протяжении всего года. Тебя ждет самое настоящее денежное цунами! Самый удачный месяц 2020 года – июль.

Фото: IStock

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