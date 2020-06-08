Лунный календарь стрижек на июнь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Читай и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать

Лунный календарь на июнь 2020: когда стричь волосы

1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 июня 2020 – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на июнь 2020, именно в эти даты стоит ходить в салон или на дом к парикмахеру, если твоя цель – подровнять кончики, укоротить локоны или кардинально изменить прическу. Результат превзойдет все твои ожидания!

К слову, поход к парикмахеру в эти даты, если верить лунному календарю стрижек на июнь 2020, положительно повлияет не только на состояние волос, но и на твое финансовое положение. Локоны напитаются энергией и силой, а у тебя откроются новые потоки денежного успеха. Более подробные рекомендации по улучшению материального состояния ищи на страницах Нового канала, в материале – финансовый гороскоп на июнь 2020.

Лунный календарь на июнь 2020: когда не стоит стричь волосы

2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 июня 2020 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Если верить лунному календарю на июнь 2020, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам. Есть вероятность «напороться» на мастера-аматора, который всего одним движением может испортить твою шевелюру.

Конечно же, может случится так, что для похода к парикмахеру тебе подойдут только эти даты. Не беда! Чтобы избежать неприятностей, тебе нужно придирчиво отнестись к выбору мастера и контролировать процесс «от и до». Наименее опасные дни, согласно лунному календарю стрижек на июнь 2020, – 10, 15 и 24 июня.

Лунный календарь на июнь 2020: когда красить волосы

1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 июня 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Давно мечтала кардинально изменить имидж? Хотела окрасить волосы в необычный цвет? Вперед! В эти даты результат похода к парикмахеру превзойдет все ожидания. Цвета лягут ровно, краска не навредит волосам, а только сделает их шелковистыми и блестящими. Кайф!

Отметим, что в нашем списке есть особая дата, которая обладает огромной энергетической силой, – 25 июня. Решившись на смену имиджа в этот день, ты не только «прокачаешь» свой внешний вид, но и привлечешь внимание Купидона. Новая прическа подарит тебе уверенность в себе, что невозможно будет не заметить! Больше о том, у каких знаков Зодиака есть шансы встретить любовь всей жизни после похода к парикмахеру, читай на страницах Нового канала, в материале – любовный гороскоп на июнь 2020.

Лунный календарь на июнь 2020: когда не стоит красить волосы

2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 июня 2020 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если решишься на смену имиджа в эти даты, высока вероятность «спалить» локоны или получить в результате «пятнистый» оттенок. Хочешь избежать неприятностей? Лучше выбери для похода к парикмахеру более подходящую дату.

Фото: istock

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