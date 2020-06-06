Троица в 2020 году празднуется в один день и католиками, и православными. И эта синхронизация – очень редкий случай совпадения дат обрядов, которые вычисляются католиками и православными по разным календарям – Григорианскому и Юлианскому.

Когда Троица?

В 2020 году Троица отмечается в воскресенье, 7 июня. Дата празднования каждый год разная и отсчитывается от даты празднования Пасхи. Православные объединяют Сошествие Святого Духа и День Святой Троицы, поэтому отсчитывают 50 дней после воскрешения Христа. А католики разделяют эти религиозные события, поэтому определяя дату Троицы, отсчитывают семь дней после Пятидесятницы. В Украине понедельник после Троицы – выходной день.

Что празднуют на Троицу?

По верованиям, на 50-й день после воскрешения Христа на его апостолов сошел Святой Дух. Поэтому в народе праздник называют – Пятидесятница. В христианстве это событие считается одним из самых важных. Ведь чествуют Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа.

В это священное воскресенье обязательно проводят Божественные литургии и вечерние службы, а церкви и храмы украшают ветками зелени, которые символизируют Святой Дух. Накануне, в субботу, священнослужители поминают усопших.

Традиции Троицы

В этот день запрещено работать и заниматься домашними делами. Поэтому все приготовления и генеральную уборку дома делают в пятницу.

Верующие обязательно идут на службу с зелеными веточками или высокой свежескошенной травой, чтобы освятить ее и принести в дом частичку праздника. Некоторые верят, что эти символы помогут уберечь дом от злых духов.

Троица – семейное торжество. Поэтому родственники отмечают его вместе за праздничным столом. Принято, что к Троице хозяйка печет каравай, который символизирует благополучие и процветание рода.

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