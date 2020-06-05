Бананово-шоколадный кекс: рецепт приготовления пошагово
Бананово-шоколадный кекс звучит немного полезнее, чем классический шоколадный. Наверное, именно поэтому его так любят дети и взрослые. Один ингредиент может уменьшить приторно сладость и добавить интересного привкус. Именно поэтому мы подготовили для тебя вкусный рецепт бананово-шоколадного кекса, на который нужно совсем мало времени!
Ингредиенты для приготовления бананово-шоколадного кекса:
• пшеничная мука – 250 г
• разрыхлитель – 2,5 ч. л.
• соль – щепотка
• темный шоколад – 125 г
• ванилин – по вкусу
• сахар – 240 г
• яйцо куриное – 2 шт
• бананы – 4 шт
Как приготовить бананово-шоколадный кекс:
Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 1
Сначала разогрейте духовку до 200 градусов, а уже затем приступайте к приготовлению. В большой миске взбейте яйца с сахаром и даодайте ванилин.
Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 2
Возьмите бананы и разотрите их в пюре. Это можно сделать с помощью блендера или вилки. Добавьте пюре в миску.
Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 3
Теперь возьмите другую миску, чтобы смешать в ней муку, разрыхлитель и щепотку соли. И смешайте обе массы в одну.
Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 4
Нарежьте или потрите шоколад на терке. Обрежно добавьте его к основной массе.
Рецепт бананово-шоколадного кекса. Шаг 5
Смажьте форму для кекса маслом или маргарином. Залейте тесто в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекать 50-60 минут до золотистого цвета.
Вкусный и сытный десерт готов! Подавать бананово-шоколадный кекс можно с топингами, фруктами, орехами и кусочками шоколада. Бон апетит!
Фото: IStock
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