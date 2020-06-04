Десерты из клубники – это всегда вкусно и уместно. Записывай топ-3 легких и невероятных рецепта выпечки с этой ягодой

Хочется чего-то легкого, воздушного и, конечно, вкусного? Отличная идея – испечь небанальную выпечку с клубникой. Замороженная ягода тоже подойдет! Выбирай, что приготовить:

КЛУБНИЧНЫЕ ГАЛЕТЫ ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА

Тонкое тесто, много ягод и мало времени на приготовление. Что еще нужно? Записывай рецепт!

Ингредиенты на 4 порции: Клубника — 250-300 гр., Творог — 100 гр., Мука пшеничная — 140 гр., Молоко — 1 стакан, Масло сливочное — 120 гр., Сахар — 100 гр., Разрыхлитель теста, ванильный сахар — по одной чайной ложке, Крахмал кукурузный — 1 столовая ложка.

Готовим тесто:

100 грамм масла комнатной температуры разотри со столовой ложкой сахара, посоли и добавь чайную ложку ванильного сахара. В эту смесь положи творог и размешай до однородной массы. Добавь просеянную муку и разрыхлитель. Влей стакан холодного молока и замеси тесто. Скатай его в шар и оставь в холодильнике на 30 минут в пакете. После раздели на 3-4 части и раскатай каждую в лепешку.

Готовим начинку:

Так как клубника быстро пускает сок, не рекомендуем делать начинку заранее! Нарежь ягоды на кусочки, смешай с двумя столовыми ложками сахара и крахмалом. Положи клубнику в центр лепешек и в каждую галету добавь по 10-20 гр. сливочного масла. Разогрей духовку до 180 градусов и пеки 25-30 минут. Клубничные галеты нужно подавать холодными, можно присыпать сахарной пудрой.

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КЛУБНИЧНЫЙ ТОРТ-ЖЕЛЕ

Очень легкий рецепт блюда, которое эффектно выглядит при подаче.

Ингредиенты для 5-7 порций: Клубника — 300 гр., Йогурт — 500 гр., Яйца — 3 шт., Мука — 1 стакан, Сахар — 1 стакан, Ванилин – щепотка, Клубничное желе — пачка, Желатин — 2 ст. ложки, Растительное масло.

Готовим тесто для коржа:

Взбей в глубокой тарелке яйца, сахар и муку, просеянную с ванилином. Замеси тесто. Вылей его в форму, смазанную растительным маслом, и отправь в разогретую духовку на 180 градусов на 25 минут.

Готовим клубничный мусс-желе:

Замочи желатин в горячей воде до полного растворения и оставь остудиться. Тем временем измельчи 300 грамм клубники с помощью блендера. Затем взбей йогурт с сахаром и добавь его в клубничную смесь вместе с желатином. Хорошо перемешай мусс, добавь ванили и отправь в холодильник на 20 минут. Дождись, чтобы мусс застыл, и добавь его верхним слоем на охлажденный корж. Снова отправь в холодильник. Тем временем приготовь клубничное желе по инструкции и охлади до комнатной температуры.

И теперь самый приятный третий этап. Достань торт и красиво выложи сверху ягоды клубники. Полей сверху желе (оно не должно быть слишком жидким). Дай третьему слою застыть. Вуаля, все готово!

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КОКОСОВО-КЛУБНИЧНЫЕ ПИРОЖНЫЕ

Сладость клубники и кокоса – невероятное вкусовое сочетание, которое оценят все сладкоежки. Воздушный и нежный десерт для гурманов. К тому же, эти пирожные прекрасно подойдут к праздничным посиделкам.

Ингредиенты для 20 порций: Клубника — 300 гр., Яичный белок — 2 шт., Мука пшеничная — 60 гр., Сливки 30-33% — 500 мл. Ванильный сахар – 15 гр., Кокосовая стружка — 100 гр., Сахар — 150 гр., Желатин — 15 гр.,

Готовим тесто:

Перемели кокосовую стружку до консистенции порошка. В течение 5-8 минут взбей сахар и белки до густой пены. Смешай миксером эти ингредиенты с пшеничной мукой. Но на медленной скорости!

Выложи тесто на противень с пекарской бумагой. И отправь в разогретую духовку. Обрати внимание, что нежные пирожные пекутся при низкой температуре – 90 градусов. Как только тесто начнет подрумяниваться – сразу же вынимай из духовки. Среднее время приготовления – 40-60 минут.

Готовим начинку:

Замочи желатин в половине стакана горячей воды и дай остыть. Перетри клубнику в пюре и добавь ванильный сахар и желатин. Нагрей смесь на медленном огне до полного растворения желатина. Остуди. Взбей миксером сливки на медленной скорости одну минуту и еще пять минут на средней. Охлади их в холодильнике. Подмешай клубничную массу в сливки и равномерно распредели по коржу.

Оставшееся клубничное пюре смешай с двумя столовыми ложками сахара и свари густое повидло. А после охлаждение равномерно распредели третьим слоем по суфле.

Этот пирог должен пропитаться. Оставь его на ночь в холодильнике, и уже утром можно будет подавать к кофе или соку. Пирог можно нарезать обычными квадратиками или красиво вырезать с помощью различных формочек в виде сердечек, бантиков, кружочков или животных, если вы готовите для детей. Приятного аппетита!

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