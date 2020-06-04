Цена на гранолу в магазинах достаточно высокая, поэтому мы предлагаем вам приготовить ее самостоятельно! Записывай простой пошаговый рецепт гранолы, которую ты сможешь готовить хоть каждый день без особого ущерба для бюджета!

Гранола — это по сути те же мюсли, только поджаренные или запеченные, с хрустящей медовой корочкой! Классическая гранола содержит плющеную овсяную крупу, мед и орехи (любые!). Но по желанию можно добавлять сушеные фрукты, изюм, финики, семечки и т.д.

Как приготовить гранолу дома?

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 300 г.

орехи и семена — 180 г.

яблочный сок — 125 мл.

мёд — 125 мл.

подсолнечное масло — 60 г.

корица — 2 ст. л.

соль и перец

Приготовление гранолы. Шаг 1

Сначала измельчи орехи и семечки. Не нужно превращать их в муку, просто порежь на маленькие кусочки и перемешай с овсяными хлопьями.

Приготовление гранолы. Шаг 2

В сотейнике смешай мед и масло с соком и добавь к ним корицу, соль и перец по вкусу. На медленном огне подогрей смесь, тщательно перемешивая, пока все ингредиенты не соединятся, а соль не раствориться полностью. Но будь внимательна: кипятить получившуюся массу не нужно!

Приготовление гранолы. Шаг 3

В горячую смесь высыпь овсяные хлопья с орехами и тщательно перемешай. Затем большой ложкой выложи массу в форму, предварительно застеленную пергаментом.

Низкокалорийный шоколадный мусс: Пошаговый рецепт

Приготовление гранолы. Шаг 4

Выпекай гранолу 45-50 минут при температуре 160°C. Каждые 10 минут необходимо перемешивать блюдо, чтобы оно хорошо пропеклось. После выпекания достань гранолу из духовки и дай ей полностью остыть. Затем добавь порезанные сухофрукты и снова перемешай. Питательный завтрак на каждый день готов!

Можешь добавлять к граноле молоко, свежие фрукты, йогурт – каждый из этих продуктов раскроет вкус полезного «сухого завтрака» по-новому.

Приятного аппетита!

Фото – iStock