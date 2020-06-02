У тебя свадьба в 2020? Читай, как подобрать макияж к свадебному платью, и смотри идеи свадебного макияжа в нашем материале!

Свадьба – одно из самых важных событий в жизни девушки. В этот день каждая из нас хочет выглядеть безупречно, а для этого образ невесты должен быть гармоничным и целостным. Если ты уже нашла идеальное свадебное платье, пора приступать к выбору подходящего макияжа. И мы с удовольствием тебе в этом поможем!

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Как подобрать макияж к свадебному платью?

Выбрав классический белый наряд невесты, нужно соблюсти сдержанность во всем образе, особенно, когда дело коснется макияжа. Яркие тени и помада кислотных оттенков все испортят! Макияж к классическому свадебному платью допускает акцент либо на глаза, либо на губы.

Решила пойти наперекор свадебным традициям и вместо традиционного белоснежного наряда выбрала, к примеру, брючный костюм или платье необычного цвета? В таком случае с подбором макияжа тебе стоит быть очень осторожной. Лучше всего обратиться к грамотному стилисту. Он подберет тебе мейкап, который станет идеальным завершением свадебного образа.

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Макияж на свадьбу: идеи в фотографиях

Фото: IStock

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