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31 мая
Фруктовый мармелад: рецепт приготовления пошагово
Фруктовый мармелад – необычный яркий десерт, который обожают дети. Ты можешь создать любой цвет и форму, миксовать вкусы и экспериментировать с подачей. К слову, это отличный вкусный десерт для тех, кто постится. Записывай, как приготовить фруктовий мармелад. Мы пошагово расписали весь этот несложный процесс.
Фруктовый мармелад: рецепт
Ингредиенты:
100 мл свежевыжатого сока (любого – яблочного, грушевого, апельсинового и т.д.)
100 мл воды
5-6 ст.л. лимонного сока
60-70 г фруктозы или 2 чайной ложки сахара
20 г желатина
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Готовим фруктовый мармелад пошагово:
Желатин залей соком, тщательно перемешай и оставь, пока масса не разбухнет.
Фруктозу залей водой, доведи до кипения и держи на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.
Сними сладкую воду с огня, сразу добавь массу с желатином, лимонный сок и хорошенько перемешай до полной однородности.
Получившуюся смесь процеди, разлей по формочкам (чашкам) и поставь в холодильник на 6-8 часов.
Формочки выбирай силиконовые – к ним мармелад не будет прилипать. Или же предварительно смажь форму маслом, так будет значительно легче вынимать десерт.
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Наш мармелад готов! Приятного аппетита!
Фото – iStock.com