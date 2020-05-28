В 2020 лето – особенно долгожданное! Наконец можно будет спокойно выйти на прогулку, устроить небольшую вечеринку с друзьями и, конечно же, романтическое свидание с любимым человеком! Наверняка вы ждете от лета 2020 любви и приключений, и всё точно будет, нужно лишь прислушаться к советам звезд! Читайте наш любовный гороскоп на июнь 2020 для всех знаков зодиака и узнайте, какие сюрпризы в личной жизни вас ждут в первом летнем месяце!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Берите свою вторую половинку и срочно – в отпуск! Звезды пророчат вам мегакрутые эмоции и яркие впечатления! А если любимого человека рядом нет, не стоит расстраиваться, именно в июне у вас есть огромный шанс встретить своего ТОГО САМОГО. И как вы догадываетесь, встретить его намного проще на морском берегу, чем в офисе, так что в любом случае – бегом за билетами в отпуск, поезда уже ходят, так что дороги открыты!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Для вас, Тельцы, июнь – это месяц вечеринок и встреч с друзьями, по которым вы наверняка соскучились! Именно они помогут вам отвлечься от рабочей рутины и отлично провести время. Слушайте музыку, делайте сотни фото, чтобы, когда лето закончится, солнечные снимки еще долго напоминали вам об отдыхе, даже если он будет в черте города, а не на морском побережье. Кстати, небольшие вечеринки, которые будут точно популярны этим летом, отличное место для знакомств, ведь там собираются люди со схожими интересами. Так что, не упустите свой шанс!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, вас ждет кое-что очень горячее: страстный роман или незабываемый флирт – почувствуете сами! Главное – не сидеть на месте! Вы так часто отказываетесь от предложений друзей куда-то пойти, что скоро вас совсем перестанут звать на вечеринки, и море возможностей, которые могли бы перед вами открыться, рискуют проплыть мимо. Отложите рабочие документы и вперед, к приключениям! Не бойтесь рисковать, июнь готовит массу сюрпризов, но только самым смелым!

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, вам пора немного отвлечься от любовных дел и активной деятельности. Июнь – месяц спокойствия, поэтому направьте всю свою энергию на работу или обустройство дома. Возможно, вы стали меньше внимания уделять близким людям? Стоит задуматься над обустройством семейного очага. Уверены, вашей половинке слегка надоело, что вы постоянно заняты, и она будет рада немного отдохнуть и провести время с вами вдвоем в спокойной атмосфере!

Лев (23 июля – 22 августа)

Хватит заботиться обо всех вокруг! Выключаем режим «мать Тереза» и вспоминаем о себе-любимых. Записываемся в СПА, на стрижку, можно даже уехать на пару дней куда-то за город и просто провести время наедине с самими собой и природой, наслаждаясь тишиной и покоем. Сделайте то, что давно хотели, но на что никак не находили времени: пойдите на курсы испанского, купите велосипед, запишитесь в зал или бассейн… Лето – самое время, чтобы начать свою историю с чистого листа!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Для вас, Девы, июнь – месяц романтики. Если у вас есть любимый человек, позаботьтесь о том, чтобы провести с ним как можно больше времени. Сходите куда-то вдвоем, спланируйте совместную поездку. А то за всеми заботами и делами ваша личная жизнь успела покрыться толстым слоем пыли. Это касается и тех, у кого второй половинки нет: самое время отвлечься от работы и осмотреться вокруг: за соседним столом вполне может сидеть ваш суженый, а вы его так долго не замечали!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пора, наконец, окончательно побороть свои нерешительность и стеснение. У тебя было достаточно времени на раздумья, и ты наверняка уже знаешь точно, чего хочешь. Июнь – время для новых побед, и на любовном фронте в том числе. Наберись смелости и предложи симпатичному коллеге вместе выпить кофе в обед, или напишите смс тому самому парню, с которым давно хотите сходить на свидание! Нет ничего невозможного, главное – вперед!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Время исполнять мечты! Наверняка за время карантина вы успели составить список крайне важных дел. Пора их реализовывать. Начните с чего-то простого, например, с записи в салон красоты или к стоматологу, а потом переходите на более сложный уровень, например, сходить на свидание с тем парнем, который уже полгода строит глазки, но так и не решается к вам подойти. А там глядишь, и совместный список придется составлять!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, лето 2020-го вам запомнится крутыми переменами, если вы срочно научитесь замечатьвозможности, которые подбрасывает судьба! Это может быть внезапное предложение поехать в отпуск с малознакомой компанией или долгожданное предложение о смене работы. Соглашайтесь на любую авантюру – результат вас приятно удивит. Главное, ничего не бойтесь, но все равно включайте голову в ответственные моменты. Не переживайте о личной жизни, вас ждёт очень важное знакомство в конце месяца!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Аларм! Срочно вылезайте из своей берлоги, кажется, вы забыли вообще, как это – выходить на улицу. А там вас ждёт большое любовное приключение, между прочим, так что собирайтесь, у вас впереди большая дорога романтики, свиданий под летним звездным небом и сладких поцелуев под шум волн Всё, как вы мечтали!

Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолеи, июнь собрался вас закружить! Нужно только отдаться полностью его власти и следовать за знаками. Звезды обещают привести вас к вашей судьбе, если будете себя хорошо вести. Так что осмотритесь, проверьте, всё ли в вашей жизни готово к появлению нового человека, очищена ли папка с прошлым? Открыты ли двери будущему?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, вы будто специально не видите, какая удача перед вами! Всю весну звезды намекали вам, что человек, которого вы ищете, на самом деле уже рядом, нужно только его заметить. В июне вы не сможете больше избегать встреч, и судьба просто столкнет вас лбами. Будьте готовы к неожиданной случайной встрече, которая перевернет вашу жизнь, и помните – случайности не случайны!

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