Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что карантин уже немного слабеет, звезды советуют: оставайся дома! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Овен говорит, что тебе стоит избегать контактов с людьми и побольше времени проводить в одиночестве. Тебе необходимо переосмыслить взгляды на жизнь и найти новый вектор развития.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Профилактика заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Повторяй себе это каждый раз, когда подумываешь подвергнуть себя риску. Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Телец прогнозирует вероятные проблемы со здоровьем. Это могут быть простуды или просто плохое самочувствие. Звезды рекомендуют пропить курс витаминов.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Похоже, тебе просто необходим отдых. Ты загнала себя рутинной работой. Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Близнецы говорит, что твой профессиональный успех зависит от того, сколько сил и желания ты сможешь вложить в работу во второй половине лета. До этого времени ты должна набраться сил и обрести душевную гармонию.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Тебя ждет очень насыщенный период! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Рак прогнозирует несколько перспективных знакомств, которые могут помочь в продвижении по карьерной лестнице. Будь готова покорят всех своим острым умом и очаровательной улыбкой!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Тебе будут завидовать все, ведь фортуна на этой неделе станет твоей лучшей подругой! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Лев обещает только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Ничего хорошего азарт и риски, связанные с финансами, не принесут.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Похоже, в воздухе витает любовь! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Дева говорит, что тебя ждут много новых знакомств. Вполне вероятно, что среди людей, которые будут окружать тебя на этой неделе, ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно не обманет!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Пора задуматься о связи об отношениях с родными! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Весы говорит, что тебе необходимо наладить контакты с семьей и близкими друзьями. Им очень нужно твое внимание! В общении с родными ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Лови момент, пока карантин окончательно не закончился! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Скорпион предупреждает: чтобы достичь успеха летом, нужно завершить все старые дела до конца весны. Времени осталось мало, поторопись! Составь список задач, которые ты уже месяцами откладываешь на потом. И у тебя откроется новое дыхание!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В твоей жизни начинается новая глава, и войти в нее ты должна обновленной. С новыми мыслями, взглядами на жизнь и планами на будущее. А если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим. Уже через пару недель ты поймешь, что все было не зря.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

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