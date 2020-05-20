Как похудеть к лету – топ-вопрос многих девушек. Мы поможем тебе обрести идеальную форму без вреда для здоровья. Помни, что нужно трудится и не расстраиваться, что лишние килограммы не исчезли за один день.

Участники «Топ-модель по-украински» поделились своими секретами похудения. Ведь они, как никто другой, следят за весом и объемами. Читай лайфхаки профессионалов и мотай на ус.

1. Избавится от вредной еды и фаст-фуда и забыть о перееданиях

Посмотреть эту публикацию в Instagram elv_doro 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лиза Доронько советует дробное питание и игнор вредной еды.

– У меня была своя диета, которую расписал диетолог. Но закончилось все тем, что я из нее неправильно вышла. В один день съела сырную пиццу, купила кучу чипсов, сладостей, короче – «сорвала» желудок. Теперь стараюсь адекватно питаться. Самое главное что? Нужно есть маленькими порциями. Можно кушать что угодно и не поправляться! В основном я ем овощи, фрукты и мясо. Полностью отказалась от углеводов, вообще не ем каши. И не потому, что худею, просто мне так легко и комфортно. Ребята, диеты – это все бред! Просто употребляйте правильную пищу, откажитесь от газировки, чипсов и сладкого и занимайтесь спортом, бегайте. Все, это просто элементарно.

2. Устраивать разгрузочные дни и работать над проблемными частями тела

Посмотреть эту публикацию в Instagram ____rudi_____ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Настя Рудая делает дополнительные процедуры, чтобы усовершенствовать тело.

– Я не ем все подряд, устраиваю разгрузочные дни. И улучшаю качество тела: делаю обертывания, прессотерапию, массажи, так как склонна к «тяжелым» ногам. Плюс это полезно для организма: выводится лишняя вода и тело приходит в тонус.

3. Много ходить

Посмотреть эту публикацию в Instagram julia_binkovska 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Юлия Биньковская теряет вес, когда многие двигается.

– Самое важное – очень много ходить. Летом я могу гулять с самого утра и до вечера. При этом только на часок передохнув в кафе. А если еще пресс подкачать и в планке постоять, то вообще шикарно.

4. Сладкое – в бан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram malvina.chuklia 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мальвина Чукля ест мало и редко, хотя знает, что это вредно для организма. И дополнительно ограничивает сладкое.

– У меня питание интуитивное. Ограничений себе не ставлю, но ем мало и редко. Знаю, что это плохо, но так получается само собой. И, конечно, делаю дома упражнения.

5. Исключи молочку и не ешь после 19:00

Посмотреть эту публикацию в Instagram kitty.sv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Катя Свинарчук не только худела, но и приводила кожу в порядок. Девушка отказалась от мяса, молочки и ужина после 7 вечера.

– У меня были страшные проблемы с кожей. Я не выходила из дому. Перестала употреблять молоко, и все ушло. Сейчас я иногда ем сыр – «Моцареллу», «Бри», «Филадельфию». Молоко не пью вообще и не ем мяса. А вот рыба обязательно: красная рыба, тунец, форель. Добавляю в меню крупы, сухофрукты, орехи, каши. Вот это мой рацион. Диеты – абсолютно бесполезная вещь. Это все не действует! Все возвращается. И самое важное в моем питании – я не ем после 19:00. Тогда утром просыпаешься с плоским животиком.

Прислушайся к моделям, ведь внешность – это их козырь. Все обратили внимание на питание и спорт. Поэтому подбери свой идеальный способ похудения. Время до лета еще есть.

Фото – @___rudi_____

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