Как справиться с паникой на самоизоляции? Советы психолога
Из-за пандемии коронавируса, режима карантина и самоизоляции многие стали ощущать повышенную тревожность и панику. Что делать, если плохие мысли все больше одолевают, а новости стают только хуже? В этот сложный период важно поддерживать себя в форме. И речь о психологическом состоянии.
Авторитетный психолог Светлана Ройз в разговоре с ведущей и почетным послом UNFPA Машей Ефросининой рассказала, как остановить нарастающую панику и что делать, чтобы тревожность не накрывала волной.
Как справиться с паникой и тревожностью на самоизоляции?
Паника развивается, когда у нас слишком мало или слишком много информации на волнующую нас тему. В первом случае – не знаешь, к чему готовиться и сложно контролировать происходящее. А во втором, мозг тонет в количестве новостей и материалов, что все прибывают и прибывают.
Если паника накрыла с головой – сделайте 5 медленный вдохов и выдохов. А затем следующее:
– Напишите список горячих телефонов. Тех, к кому можете обратиться в экстренных случаях, кому можете написать, если нужна поддержка, – советует Светлана Ройз.
– Выберите из ленты в соцсетях только приоритетные каналы, на информацию которых можете опереться. Всех, кто полагается на эмоции и непроверенные источники, пока блокируйте.
– Помните метафору о «вдохе» и «выдохе». Если вы «вдохнули» напряжение, то его нужно «выдохнуть», чтобы стресс не «разорвал на части». Иначе он накопится и вырвется на семью.
– Переключайтесь. Кто-то, например, разряжается в кулинарии. И к ней полезно привлекать детей, особенно подростков.
Маша Ефросинина поделилась и своим рецептом внутреннего спокойствия. Вот как ведущая бережет свои нервы:
– Я поставила все новостные каналы в Telegram в режим тишины. Их сообщения приходят без сигнала, – дополнила Маша. – Соответсвенно, я сама контролирую, кода хочу взять и почитать все новости с тех источников, которым доверяю. И не дергаюсь каждый раз, когда приходит сообщение.
Берегите себя и будьте здоровы!
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