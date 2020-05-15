Простой лайфхак от Анны Олицкой, который пригодится вам при приготовлении завтрака

Сырники — один из самых популярных завтраков. Казалось бы, приготовить их проще простого, но в процессе часто возникают трудности: то масса расползется по сковородке, то серединка останется сырой, а корочка подгорит. Как сделать сырники идеальными, рассказала Анна Олицкая — ведущая проекта «У кого більше?», который Новый канал презентует грядущей осенью.

— Мой секрет приготовления сырников в том, что я не добавляю в них белки. С ними сырники получаются жидкие, — говорит Олицкая.

Ингредиенты:

творог (5% жирности) — 250 г;

творожок с изюмом — 200 г;

рисовая мука — 1 ст.л.;

желток — 2 шт.;

ванильный сахар.

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Способ приготовления:

Положите 5%-ный творог и сладкий творожок в одну миску и перемешайте. Разомните его вилкой так, чтобы не осталось крупных комков. Отделите желтки от белков. Самый простой способ: аккуратно разбейте яйцо над миской, вылейте в ладонь содержимое яйца и пропустите белок сквозь неплотно сжатые пальцы в емкость, а желтки смешайте с творогом. Оставшиеся белки можно использовать для приготовления омлета. Всыпьте в творог рисовую муку и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Должна получиться однородная масса, из которой можно лепить сырники. Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки, обваляйте их в муке и обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны, до появления золотистой корочки. Подавать сырники можно со сметаной, медом, йогуртом, вареньем, фруктами или сгущенным молоком.

Фото: IStock