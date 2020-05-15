Паста с грибами: рецепт с лисичками
Паста с грибами – это вкусное и простое в приготовлении блюдо. И каждая хозяйка должна уметь его готовить! Читай рецепт пасты с лисичками или используй рецепт для приготовления пасты с другими грибами
Осень – это сезон грибов, и даже если прогулки по лесу с лукошком – не твое любимое занятие, сейчас в магазинах можно найти самые разнообразные свежие грибы на любой вкус! Поэтому мы решили, что самое время побаловать себя и своих близких вкусной пастой с самыми нежными грибами – лисичками. Для создания этого блюда тебе не потребуются много времени и какие-то особые кулинарные навыки: всё чрезвычайно просто, а результат – пальчики оближешь!
Английский десерт: самый легкий рецепт нежного трайфла
Паста с грибами: ингредиенты
- 50-60 г сливочного масла
- лавровый лист
- соль
- черный перец
- 1 небольшая луковица
- 250 мл свежих сливок
- 2 ст. ложки муки
- 250 г лисичек
- 200 г пасты
- пармезан
- петрушка (по желанию)
Паста с грибами: готовим пошагово
1. На раскаленную сковороду выложи 2 ст. ложки муки и слегка ее поджарь. Следи внимательно, чтобы мука не пригорела.
2. Прикрути огонь до среднего и добавь к муке масло и мелконарезанный репчатый лук. Притуши, постоянно помешивая!
3. Когда лук станет золотистым, добавь порезанные лисички. Если грибочки маленькие, можешь класть их целиком – это не принципиально.
4. Немного обжарь лисички, а затем медленно влей в сквороду сливки. Не забывай всё это постоянно мешать лопаткой.
5. Добавь специи по вкусу, лавровый лист и оставь тушиться на медленном огне на 15-20 минут.
6. За это время отвари пасту, но следи, чтобы она не стала слишком мягкой. Слей воду, промой под холодной водой и оставь в дуршлаге на 5-7 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
7. Затем выложи пасту в сковородку к грибам и, тщательно перемешивая, прогревай около 2-3 минут. Выключи огонь, накрой сковороду крышкой и оставь блюдо «доходить» на 10-15 минут. Готово!
Тирамису с ягодным сиропом: рецепт приготовления пошагово
Перед подачей посыпь пасту с лисичками тертым пармезаном и мелкопорезанной петрушкой. Приятного аппетита!
Фото: IStock
Читай также:
Суп-пюре из тыквы с вином и беконом: рецепт приготовления пошагово