Оставаясь дома на карантине, мы все составляем списки: что посмотреть и что почитать. Но когда у тебя маленькие дети, ты больше задаешься вопросом: чем же их занять?

Обустроить досуг ребенка в условиях карантина – сложная задача. Но детский психолог Светлана Ройз своими постами в Facebook всячески пытается облегчить родителям эту задачу. Раньше она рассказывала об играх, которые хорошо поспособствуют разностороннему развитию ребенка. А теперь психолог Светалана Ройз сделала подборку детских книг из своей домашней библиотеки. Ведь читать детям и с детьми также важно, как и играть.

«Книг, которые рекомендую моим студентам и клиентам. Книг о близости, любви и для формирования здоровой привязанности. Все книжки 2,5-3+ и до бесконечности. Пусть время с детьми – будет временем близости», – подвела к списку Светлана Ройз.

Итак, сохраняем себе топ детских книг от детского психолога Светланы Ройз:

1.«Якого кольору поцілунок» Росио Бонилла. Одна из любимейших книг в моей семье. Книжка, из которой можно сделать ежедневную практику близости. (3+ и до пенсии).

2.«Что бы ни случилось» Деби Глиори. Основной посыл – «даже если ты будешь зелёной букашкой, я буду тебя любить, мне не будет страшно… Что тут скажешь, только одно – я люблю тебя все равно» 🙂 Целительная и для детей, и для взрослых книга. (3+).

3.«Знаешь, как я тебя люблю?» Сэм Макбратни. Эта книга – очень давний друг моей семьи. Книга, с которой ложились спать и сын, и дочка. Она – чудесный подарок и для взрослых. (2,5+).

4.«Папа рядом» Суш. Книга, состоящая из иллюстраций. История о бооольшущем папе, на которого всегда можно опереться. Очень красивая и добрая (3+).

5.«Моя Ба» Tania Stus. Трогательная книга о любви к Бабушке. До слез (3+).

6.«Рід (з)ні люди» Tania Stus. Почему-то не нашла ее на полке. Книга – добрый и мудрый стих. (5+)

7.«Хто живе у мами в серці» Светлана Ройз. 🙂 Автор создавала книжку-практикум для профилактики ревности между старшими и младшими детьми. И для того, чтобы каждый ребёнок точно знал, что ему всегда-всегда есть место в мамином сердце (3+).

8.«Моя Любов» Астрид Деборд. Добрая и красивая книжка о том, что «я буду любить тебя всегда и совершенно разным» (3+).

9.«Чи скучила за мною твоя борода?» К.Т.Хао. Книга о папиной и дочкиной любви. Особенно, она может быть терапевтична в разлуке с папой (но при возможности контакта с папой) (6+).

10.«Макс и супергерои» Росио Бонилла. О близости с мамой. И о том, кто настоящий супергерой в жизни ребёнка 🙂 Чудесные комиксовые иллюстрации (3+).

11.«Поцелуй в ладошке» Одри Пенн. Чудесная добрая история о том, как наша любовь и поддержка сохраняется в «поцелуе в ладошке» (3+).

12.«Куда торопится мама и Папино счастье» Элиза Роси. Красивые акварельные книги о любви, суете, многозадачности и близости (3+).

13.«Так сильно люблю тільки тебе» Ютта Лангройтер. В этой книге есть то, что у меня местами вызывало сопротивление. Но – книга начинается с «ти найгірша мама у світі! Я йду геть і житиму у своїх друзів». И заканчивается «Мама!!!» 🙂 (3+).

14.«Велика Книжка СуперСил». Текст Сусанна Ісерн, иллюстрации любимой Росіо Бонілла. Важная книжка, из которой можно сделать супергеройский домашний практикум (4+).

15.«Равлик і Кит» Джулія Дональдсон. О маленьком Равлике, который смог спасти Кита-горбаня. (3+).

16.«Мій Друг Кит» Бенджи Девис. Красивая история о мальчике, живущем с папой. О его знакомстве и дружбе с китом. И о том, как «вернулась» близость с папой. (4-4,5+).

#Залишайсявдома и читай вместе с детьми!

Фото: IStock

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