Не существует в мире человека, который ни разу не пробовал яблочный штрудель! И так как наверняка от одной мысли об этой выпечке у тебя уже потекли слюнки, мы нашли простой пошаговый рецепт приготовления яблочного штруделя дома. Так что уже сегодня вечером ты сможешь побаловать себя и любимых изысканным десертом! Записывай, как приготовить яблочный штрудель!

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Для приготовления классического венского штруделя с яблоками, тебе понадобится:

мука – 2 стакана

растительное масло – 1/3 стакана

вода – ½ стакана

сливочное масло – 30 г

яблоки – 2 штуки

корица молотая

сахарная пудра

сахар по вкусу

изюм, орехи – по желанию

Итак, список ингредиентов для яблочного штруделя собран, можно приступать к приготовлению!

Шаг 1

Слегка подогрей воду и аккуратно влей ее в муку, постоянно перемешивая. Добавь в тесто и растительное масло.

Шаг 2

Накрой миску полотенцем или плоской тарелочкой и отставь тесто доходить на полчаса.

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Шаг 3

Очисти яблоки, извлеки сердцевинку и нарежь мелкими кубиками. Добавляем к яблоку корицу, сахар, изюм и орехи, хорошенько перемешиваем.

Шаг 4

Тесто раскатай скалкой или стеклянной бутылкой максимально тонко. Чем тоньше будет – тем нежнее получится штрудель!

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Шаг 5

Аккуратно на тесто выложи начинку ровным слоем, отступив от каждого края 5-7 см. Скатай получившуюся «пиццу» в рулет.

Шаг 6

Противень смажь сливочным маслом и положи на него наш штрудель. Выпекай 40-50 минут при температуре 180 градусов. Готово!

Шаг 7

Перед подачей посыпь штрудель сахарной пудрой. Кстати, если хочешь, чтоб твой десерт получился ну совсем «ресторанным», выложи его на тарелку и добавь шарик пломбира. Он идеально дополнит блюдо! Приятного аппетита!

Фото: IStock