Суп-рататуй с пастой: рецепт приготовления пошагово
Если ты следишь за фигурой, и тщательно выбираешь рецепты низкокалорийных блюд, мы спешим пополнить твою кулинарную книгу! Готовься к походу в овощной магазин: сегодня мы будем готовить рататуй. Но не обычный. Мы нашли для тебя особый рецепт супа-рататуя с пастой!
Чтобы приготовить это яркое и полезное блюдо, тебе понадобится:
баклажан – 1 шт.
лук – 1 шт.
сладкий красный перец – 1 шт.
сладкий зеленый перец – 1 шт.
цуккини – 1 шт.
чеснок – 2 дольки
консервированные помидоры – 800 г
орегано – 1 ч. л.
тимьян – 1/2 ч. л.
вода или овощной бульон – 2 л
мелкие макароны из твердых сортов пшеницы – 50 г
Приступаем к таинству приготовления!
Баклажан нарежь кубиками 1*1 см, сложи в мисочку и посоли.
Мелко порежь луковицу, и притуши ее на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
Продави чеснок. Порежь кубиками перец, цуккини и баклажан.
Простой рецепт домашних «рафаэлло»
Ополосни баклажан прохладной водой и высыпь в кастрюлю с толстым дном. Добавь немного растительного масла и поставь тушиться на среднем огне. Постепенно добавляй цуккини, перец, чеснок и обжаренный лук.
В чайнике закипяти 2 л воды. Вылей горячую воду в кастрюлю с овощами и добавь очищенные от кожуры и измельченные консервированные помидоры. Высыпь специи, посоли, накрой крышкой. Когда суп закипит, прикрути огонь, и вари блюдо в течении 10 минут.
Добавь пасту, перемешай, и вари еще около 15 минут до готовности.
При желании перед подачей посыпь суп-рататуй тертым пармезаном. Приятного аппетита!
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