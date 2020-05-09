Если ты следишь за фигурой, и тщательно выбираешь рецепты низкокалорийных блюд, мы спешим пополнить твою кулинарную книгу! Готовься к походу в овощной магазин: сегодня мы будем готовить рататуй. Но не обычный. Мы нашли для тебя особый рецепт супа-рататуя с пастой!

Чтобы приготовить это яркое и полезное блюдо, тебе понадобится:

баклажан – 1 шт. лук – 1 шт. сладкий красный перец – 1 шт. сладкий зеленый перец – 1 шт. цуккини – 1 шт. чеснок – 2 дольки консервированные помидоры – 800 г орегано – 1 ч. л. тимьян – 1/2 ч. л. вода или овощной бульон – 2 л мелкие макароны из твердых сортов пшеницы – 50 г

Приступаем к таинству приготовления!

Баклажан нарежь кубиками 1*1 см, сложи в мисочку и посоли.

Мелко порежь луковицу, и притуши ее на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.

Продави чеснок. Порежь кубиками перец, цуккини и баклажан.

Простой рецепт домашних «рафаэлло»

Ополосни баклажан прохладной водой и высыпь в кастрюлю с толстым дном. Добавь немного растительного масла и поставь тушиться на среднем огне. Постепенно добавляй цуккини, перец, чеснок и обжаренный лук.

В чайнике закипяти 2 л воды. Вылей горячую воду в кастрюлю с овощами и добавь очищенные от кожуры и измельченные консервированные помидоры. Высыпь специи, посоли, накрой крышкой. Когда суп закипит, прикрути огонь, и вари блюдо в течении 10 минут.

Классический рецепт гранолы

Добавь пасту, перемешай, и вари еще около 15 минут до готовности.

При желании перед подачей посыпь суп-рататуй тертым пармезаном. Приятного аппетита!

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