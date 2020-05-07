Для многих пар карантин стал настоящим испытанием: для кого-то – проверкой чувств на расстоянии, для других, наоборот, проведением 24/7 вместе в замкнутом пространстве. Жизнь никогда не будет прежней, и наша задача – минимизировать негативные последствия и умножить позитивные. Многое от нас не зависит, но отношения в ваших руках… и немного в «руках» звезд. Что ждёт в мае 2020-го тебя и твою половинку, читай в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Настройтесь на позитив! У вас в мае всё будет хорошо и радужно. Ваша половинка с каждым днём все больше осознает, как вы для нее важны. И даже если порой вы не можете найти общий язык, не опускайте рук и не рубите с плеча: сейчас самое время для разговоров, расстановки приоритетов и построения прочных договоренностей. Без компромиссов не бывает отношений, так что главное – найти их для вас обоих.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Мы понимаем, что продление карантина уж никак не поднимает настроения, особенно когда день рождения приходится встречать на изоляции. Но ведь самое главное не «где», а «с кем», правда? И даже если ваш любимый человек далеко, он точно найдет способ порадовать вас в праздничный день. Но и вы не забывайте, что отношения – штука двухсторонняя, и ваш партнер тоже ждёт тепла и поддержки в этот непростой период!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ваше спасение во всех случаях – это хорошая музыка! Да, бывает сложно, ведь на карантине поссориться легче, а помириться сложнее в разы, но старайтесь поймать «дзен» и не «кипятится» по любому поводу. Включите в наушниках любимый трек, снимите забавное видео в поддержку какого-то флешмоба, потанцуйте перед зеркалом – и настроение поднимется, и желание с кем-то поссориться пропадет само собой :).

Рак (22 июня — 22 июля)

Как бы это удивительно не прозвучало, для вас май – месяц романтики! Да-да, на карантине вас настигнет волна чувств, куда бы вы от нее не скрывались :). Вы так давно не позволяете эмоциям брать верх, что они переполняют вас изнутри, и в мае вырвутся наружу. И это отличная новость! Разрешите себе, наконец, влюбиться по-настоящему! Вот увидите, получите море кайфа, романтики и вполне себе серьёзные перспективы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам уже совсем невмоготу сидеть взаперти, и мы вполне их понимаем. Но раз уж сложились такие обстоятельства, нужно принять их, расслабиться и подстроиться. И на карантине можно получать удовольствие от жизни и строить отношения, поверьте! Пересмотрите свой график: вы, кажется, просто забыли, что на них тоже нужно выделять время, ведь само собой ничего не получается!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Девы, этот май будет для вас очень насыщенным! И по событиям, и по эмоциям, и по чувствам. На вас прямо-таки с потолка вашей квартиры свалится то большое и настоящее чувство, о котором вы давно мечтаете, не расслабляйтесь! Так что уже сейчас можете придумывать, как провести онлайн-свидание с максимальным градусом романтики. И помните – сюрпризы с курьерской доставкой никто не отменял.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пора принимать важные решения! Карантин для вас – этот тот самый толчок, который так ждали. Вы уже наверняка изучили свою половинку вдоль и поперек, знаете, чего от нее ждать, даже если окажетесь вдвоем на необитаемом острове, точно обсудили все мечты и планы. Пора делать следующий шаг и выводить ваши отношения на новый уровень! Чего уже тянуть-то?

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпиончики, ваш май будет очень размеренным, релаксирующим, если, конечно, вы сами себе не придумаете проблем. Прислушивайтесь к себе и не принимайте решений, которые вам не близки изначально. Не совершайте поступков «на авось», не сработает. Лучше просто отдохните, посвятите время себя и саморазвитию, а все решения, в том числе и в личной жизни, отложите до лета.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец, у вас есть все шансы, как поется в песне Джерри Хеил, «встретить родное сердечко в очереди за гречкой». Иначе как объяснить, что звёзды просто кричат о вашей новой большой любви в мае?! Вам удастся встретить СВОЕГО человека очень скоро, и никакой карантин этому не помеха. Будет это случайное столкновение тележками в магазине, курьер, который привезет ваш ужин или новый знакомый в чате, неизвестно, но судьба приготовила вам приятный сюрприз!

Козерог (22 декабря — 20 января)

На любовном фронте у Козерогов все спокойно. Если карантин вы проводите вдвоем, то постарайтесь в мае найти какое-то общее занятие, потому как, кажется, вы просто погрузли в своем «фрилансе» и вообще порой забываете про существование кого-либо еще в квартире. Если же в карантинную «петлю» вы попали в одиночку, не расстраивайтесь, в мае вас ждёт серьезный роман с…деньгами! Они внезапно ворвутся в вашу жизнь и останутся в ней надолго. А любовь… Любовь и до июня подождет 🙂

Водолей (21 января— 18 февраля)

Водолеи, а вам не кажется, что пора в своей жизни что-то поменять и немного встряхнуться? Вы так в обнимку с диваном и остаток жизни можете провести. Пришло время отложить сериальчики, и заняться прокачкой – мышц и мозгов. Звезды готовят вам большой любовный сюрприз в конце месяца, и чтобы встретить его во всей красе, пора уже начинать над этой «красой» работать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В мае ваши отношения ждет небольшая встряска, и от нее никак не убежать. Приготовьтесь, что ваша половинка вас сильно удивит своим поступком или желанием, и вам придется совместно принимать решение, от которого напрямую зависит совместное будущее. Да, это будет непросто, но те пары, которые действительно дорожат своими чувствами, смогут справиться со всем и вместе пережить этот период!

Фото: GettyImages

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