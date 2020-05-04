Как обращаться с деньгами, чтобы в 2020 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2020. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в последний месяц весны года Белой Металлической Крысы, читай финансовый гороскоп на май 2020 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на май 2020: Овен (21 марта – 20 апреля)

Ты станешь настоящим финансовым везунчиком в мае! Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Овен говорит: это твое время – наслаждайся заслуженным «служебным романом» с фортуной! Думаешь сделать серьезную инвестицию? Вперед! Хочешь приобрести недвижимость? Сделай это!

Финансовый гороскоп на май 2020: Телец (21 апреля – 21 мая)

Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Телец обещает благоприятное материальное состояние. И все благодаря любви! Быть может, твоя вторая половинка внезапно найдет дополнительный источник дохода. И все твои финансовые переживания рассеются, как дым!

Финансовый гороскоп на май 2020: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если верить финансовому гороскопу на май 2020 для знака Близнецы, в начале месяца планируются большие расходы (приятные). Они будут связаны с путешествием, о котором ты мечтала несколько лет. Звезды говорят, что во время подготовки к поездке тебе не стоит экономить. Уже в июне ты сможешь возместить убытки!

Финансовый гороскоп на май 2020: Рак (22 июня – 22 июля)

Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой. Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Рак предупреждает: тебе необходимо заняться своими финансами, иначе уже к концу месяца рискуешь остаться с пустым кошельком. Заведи журнал доходов и расходов, ты удивишься, насколько глупо иногда разбрасываешься деньгами.

Финансовый гороскоп на май 2020: Лев (23 июля – 22 августа)

В сфере финансов в мае-месяце Львы станут настоящими везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Лев гласит: не зазнавайся и не трать сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца ты можешь остаться ни с чем.

Финансовый гороскоп на май 2020: Дева (23 августа – 23 сентября)

Звезды будут на твоей стороне! Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Дева гласит, что ты получишь хорошую прибавку к зарплате. Твои доходы будут превышать расходы. Но это не значит, что работу можно отодвинуть на второй план. С хорошей прибылью появятся новые обязательства.

Финансовый гороскоп на май 2020: Весы (24 сентября – 23 октября)

В этом месяце ты окажешься на пороге большого финансового успеха! Пройдет он мимо или же станет твоей жизнью, зависит только от тебя. Денежным богам нужно понравиться. Ходят слухи, им нравятся драгоценные метали. Так почему бы не поймать двух зайцев сразу? Покупка обручального кольца принесет удачу не только в финансовом плане, но и на любовном фронте!

Финансовый гороскоп на май 2020: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда они не пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего нравится. Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Скорпион говорит, что твой денежный поток серьезно увеличится. Возможно, ты получишь премию или же найдешь новый источник доходов. Главный секрет успеха в мае – любить то, чем занимаешься!

Финансовый гороскоп на май 2020: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Многие люди не задумываются о деньгах до тех пор, пока те не заканчиваются. И это их главная ошибка, ведь деньги любят счет и рациональный подход! Финансовый гороскоп на май 2020 для Стрельцов говорит, что тебе необходимо внимательнее относиться к деньгам. Не спускай их на ненужные побрякушки, иначе к концу месяца будет ломать голову, у кого же их одолжить.

Финансовый гороскоп на май 2020: Козерог (22 декабря – 20 января)

Пришло время, когда тебе не будет нужны гнаться за деньгами. Они сами будут лететь к твоему кошельку, как мотыльки на свет! Если верить финансовому гороскопу на май 2020 для знака Козерог, в этом месяце ты найдешь новый источник прибыли.

Финансовый гороскоп на май 2020: Водолей (21 января – 18 февраля)

Авантюры могут принести тебе доход! Тебе можно и нужно рисковать, потому что звезды на твоей стороне. Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Водолей гласит: доверяй своей интуиции, она тебя точно не подведет!

Финансовый гороскоп на май 2020: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Май станет благоприятным в финансовом плане. На работе тебе могут доверить серьезное задание. Не оплошай! Финансовый гороскоп на май 2020 для знака Рыбы гласит: если ты проявишь профессионализм и нестандартный подход к решению проблем, начальство побалует тебя внушительной премией.

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