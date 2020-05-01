Сейчас все только и говорят о коронавирусе. И не удивительно, ведь это заболевание повлияло на жизни всех жителей планеты. Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией, в связи с чем многие страны, включая Украину, объявили о карантине. Для профилактики коронавируса медики рекомендуют перейти на удаленный режим работы и не выходить из дома без острой необходимости.

Для кого-то карантин – хуже тюремного заключения, а для кого-то – возможность уделить время саморазвитию и полноценному отдыху. Все зависит от того, как ты относишься к сложившейся ситуации. Чтобы отвлечь тебя от паники и скрасить твое «домашнее заключение», Новый канал подготовил подборку позитивных сериалов. Выбирай и наслаждайся просмотром!

Какие фильмы посмотреть во время карантина из-за коронавируса

«Почему женщины убивают?»

Жанр: комедия, драма

«Почему женщины убивают?» – отличный сериал от создателей легендарных «Отчаянных домохозяек» и «Коварных горничных». Он рассказывает о жизни трех женщин, которые сталкиваются с одной и той же проблемой: изменой мужа. Но вся «соль» в том, что события происходят в разные эпохи в одном и том же доме. Это психологическая драма, которая затрагивает тему семьи, феминизма и взгляды разных поколений на институт брака.

Почему стоит смотреть сериал «Почему женщины убивают?»:

Изысканный черный юмор;

Захватывающий сюжет;

Усердная работа художников.

«Половое воспитание»

Жанр: драма, комедия

«Половое воспитание» – очередной шедевр от Netflix, который освещает актуальную для современного зрителя проблему – сексуальность во всех ее проявлениях. Сюжет крутится вокруг стеснительного, неуверенного в себе Отиса. Несмотря на свой застенчивость, парень знает все о половом воспитании, ведь его мама – профессиональный сексолог. Но ведь теория и практика – понятия разные…

Почему стоит смотреть сериал «Половое воспитание»:

Открытые ответы на неудобные вопросы;

Новый взгляд на подростковые проблемы;

Серьезный разговор об этике отношений.

«Удивительная миссис Мейзел»

Жанр: историческая драма, комедия

«Удивительная миссис Мейзел» – исполнение американской мечты через призму розовых очков в стиле 50-х. По сюжету, примерная домохозяйка Мириам Мейзел безнадежно пытается вернуть супруга после его измены. Но после нескольких неудачных попыток неожиданно открывает в себе талант крутого стендап-комика.

Почему стоит смотреть сериал «Удивительная миссис Мейзел»:

Легкая и непринужденная история;

Динамика сюжета и кадра;

Ирония над наивностью главной героини.

«Бывает и хуже»

Жанр: комедия

«Бывает и хуже» – история, после просмотра которой так и хочется воскликнуть: «Мои проблемы не такие уж и страшные. Бывает и хуже!» Это душевный ситком о семье неудачников. У них всегда все идет наперекосяк. Родители делают все, чтобы выбраться из долгов и не погрязнуть в новых. При этом они пытаются наладить отношения в семье и воспитать троих детей порядочными людьми. Этот легкий сериал помогает отвлечься от собственных бытовых забот и взглянуть на жизнь под другим углом.

Почему стоит смотреть сериал «Бывает и хуже»:

Теплота и человечность главных героев;

Комичность и жизненность обыденных ситуаций;

Небанальное раскрытие социальных проблем.

«Теория большого взрыва»

Жанр: комедия

«Теория большого взрыва» – ситком о четырех ученых, которые пытаются выжить в условиях современного мира. Они сопоставляют человеческое общение и бытовые ситуации с научными формулами и математическими расчетами. Этот сериал показывает, как ученые, «помешанные» на работе и исследованиях, справляются с бытовыми проблемами.

Почему стоит смотреть «Теория большого взрыва»:

Подача научных фактов в комической форме;

Крылатые фразы главных героев;

Подтверждение и опровержение стереотипов об учёных.

«Молодой Папа»

Жанр: комедия, драма

Сериал «Молодой Папа» вышел на экраны в 2016 году. Он рассказывал об эксцентричном понтифике, который ломает все представления о служителе католической церкви. Молодой Папа ругался матом и курил прямо в Ватикане. Второй сезон «Молодого Папы» получил название «Новый Папа». Премьера первых двух серий состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2019 года.

Почему стоит смотреть сериал «Новый Папа»:

Демонстрация честной постправды;

Утопия о вселенной, которая погрязла во грехе, но в итоге покаялась и перевоспиталась;

Иной взгляд на религию и духовность.

Фото: istock

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