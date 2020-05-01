Коронавирус загнал на карантин? Какие позитивные сериалы посмотреть
Сейчас все только и говорят о коронавирусе. И не удивительно, ведь это заболевание повлияло на жизни всех жителей планеты. Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией, в связи с чем многие страны, включая Украину, объявили о карантине. Для профилактики коронавируса медики рекомендуют перейти на удаленный режим работы и не выходить из дома без острой необходимости.
Для кого-то карантин – хуже тюремного заключения, а для кого-то – возможность уделить время саморазвитию и полноценному отдыху. Все зависит от того, как ты относишься к сложившейся ситуации. Чтобы отвлечь тебя от паники и скрасить твое «домашнее заключение», Новый канал подготовил подборку позитивных сериалов. Выбирай и наслаждайся просмотром!
Какие фильмы посмотреть во время карантина из-за коронавируса
«Почему женщины убивают?»
Жанр: комедия, драма
«Почему женщины убивают?» – отличный сериал от создателей легендарных «Отчаянных домохозяек» и «Коварных горничных». Он рассказывает о жизни трех женщин, которые сталкиваются с одной и той же проблемой: изменой мужа. Но вся «соль» в том, что события происходят в разные эпохи в одном и том же доме. Это психологическая драма, которая затрагивает тему семьи, феминизма и взгляды разных поколений на институт брака.
Почему стоит смотреть сериал «Почему женщины убивают?»:
- Изысканный черный юмор;
- Захватывающий сюжет;
- Усердная работа художников.
«Половое воспитание»
Жанр: драма, комедия
«Половое воспитание» – очередной шедевр от Netflix, который освещает актуальную для современного зрителя проблему – сексуальность во всех ее проявлениях. Сюжет крутится вокруг стеснительного, неуверенного в себе Отиса. Несмотря на свой застенчивость, парень знает все о половом воспитании, ведь его мама – профессиональный сексолог. Но ведь теория и практика – понятия разные…
Почему стоит смотреть сериал «Половое воспитание»:
- Открытые ответы на неудобные вопросы;
- Новый взгляд на подростковые проблемы;
- Серьезный разговор об этике отношений.
«Удивительная миссис Мейзел»
Жанр: историческая драма, комедия
«Удивительная миссис Мейзел» – исполнение американской мечты через призму розовых очков в стиле 50-х. По сюжету, примерная домохозяйка Мириам Мейзел безнадежно пытается вернуть супруга после его измены. Но после нескольких неудачных попыток неожиданно открывает в себе талант крутого стендап-комика.
Почему стоит смотреть сериал «Удивительная миссис Мейзел»:
- Легкая и непринужденная история;
- Динамика сюжета и кадра;
- Ирония над наивностью главной героини.
«Бывает и хуже»
Жанр: комедия
«Бывает и хуже» – история, после просмотра которой так и хочется воскликнуть: «Мои проблемы не такие уж и страшные. Бывает и хуже!» Это душевный ситком о семье неудачников. У них всегда все идет наперекосяк. Родители делают все, чтобы выбраться из долгов и не погрязнуть в новых. При этом они пытаются наладить отношения в семье и воспитать троих детей порядочными людьми. Этот легкий сериал помогает отвлечься от собственных бытовых забот и взглянуть на жизнь под другим углом.
Почему стоит смотреть сериал «Бывает и хуже»:
- Теплота и человечность главных героев;
- Комичность и жизненность обыденных ситуаций;
- Небанальное раскрытие социальных проблем.
«Теория большого взрыва»
Жанр: комедия
«Теория большого взрыва» – ситком о четырех ученых, которые пытаются выжить в условиях современного мира. Они сопоставляют человеческое общение и бытовые ситуации с научными формулами и математическими расчетами. Этот сериал показывает, как ученые, «помешанные» на работе и исследованиях, справляются с бытовыми проблемами.
Почему стоит смотреть «Теория большого взрыва»:
- Подача научных фактов в комической форме;
- Крылатые фразы главных героев;
- Подтверждение и опровержение стереотипов об учёных.
«Молодой Папа»
Жанр: комедия, драма
Сериал «Молодой Папа» вышел на экраны в 2016 году. Он рассказывал об эксцентричном понтифике, который ломает все представления о служителе католической церкви. Молодой Папа ругался матом и курил прямо в Ватикане. Второй сезон «Молодого Папы» получил название «Новый Папа». Премьера первых двух серий состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2019 года.
Почему стоит смотреть сериал «Новый Папа»:
- Демонстрация честной постправды;
- Утопия о вселенной, которая погрязла во грехе, но в итоге покаялась и перевоспиталась;
- Иной взгляд на религию и духовность.
Фото: istock
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