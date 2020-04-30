Как правильно мыть руки
Как правильно мыть руки? Это вопрос, который сейчас беспокоит всех. Ведь один из самых простых методов защититься от коронавируса – это хорошо мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами.
Профилактика коронавируса: меры, чтобы не заразиться
Какие симптомы у коронавируса? Будь на чеку
Нужно помнить, что мыть руки обязательно надо с мылом – жидким или кусковым. Продолжительность процедуры должна быть 40-60 секунд. Как правильно говорит Леся Никитюк, очищать руки нужно постоянно: после контакта с животными, прогулки на улице, пользования телефоном, перед едой и тому подобное. А если такой возможности нет, обязательно используйте дезинфицирующие средства, содержащие хотя бы 70% спирта в своем составе.
Хочешь сделать все возможное, чтобы уберечься от коронавируса? Тогда мы подготовили для тебя правила мытья рук, которые помогут эффективно очистить кожу от загрязнений:
1. Смочи руки теплой водой.
2. Нанеси на поверхность рук достаточное количество мыла.
3. Потри одну ладонь о другую.
4. Правой ладонью разотри тыльную поверхность левой руки, переплетая пальцы. То же самое повторите с другой рукой.
5. Потри одну ладонь о другую, переплетая пальцы.
6. Соединив пальцы, потри их тыльной стороной ладони другой руки.
7. Обязательно помой большие пальцы каждой руки. Для этого обхвата всей ладонью палец другой руки и круговыми движениями по три его.
8. Круговыми движениями вперед-назад по три ладони кончиками пальцев. Так ты очистишь пучки пальцев и ногти.
9. Тщательно сполосни руки водой и вытри их одноразовыми салфетками.
#залишайсявдома и мой руки правильно!
Фото: IStock