Количество поклонников азиатских блюд растет с каждым днем! И совсем не обязательно искать кафе или ресторан, где можно попробовать традиционные блюда восточной кухни, их легко приготовить и дома, главное – подобрать правильные ингредиенты. Мы нашли для тебя пошаговый рецепт курицы в кисло-сладком соусе – самого популярного китайского блюда! Она просто замечательная на вкус, и приготовить ее довольно просто. Поэтому записывай, как быстро дома приготовить курицу в кисло-сладком соусе.

Чтобы приготовить курицу в кисло-сладком соусе по китайскому рецепту, тебе понадобится:

700 г куриного филе

соевый соус- 4 ст. л.

крахмал – 2 ч. л.

Для кляра:

Мука – 200 г

крахмал – 100 г

вода – 70 мл

яичный белок – 3 шт.

соль – 1/2 ч. л.

Для соуса:

консервированный ананас – 4 шайбы

морковь – 1 шт.

сахар – 4 ст. л.

соевый соус – 4 ст. л.

кетчуп – 2 ст. л.,

сироп от консервированного ананаса

рисовый уксус – 3 ст. л.

крахмал – 2 ч. л.

соль – 1ч. л.

Приступаем к готовке!

Шаг 1

Курицу нарезаем кубиками, заливаем соевым соусом и засыпаем крахмалом. Отставляем на полчаса.

Шаг 2

В отдельной мисочке взбиваем белки. Добавляем крахмал, соль и муку, постоянно перемешиваем. Должно получиться слегка жидкое тесто, напоминающее блинное.

Шаг 3

Теперь готовим соус. Кубиками нарезаем ананас и морковку. Смешиваем 4 ст. л. сахара, соевый соус, кетчуп, ананасовый сироп и рисовый уксус, и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. В отдельной чашечке смешайте 2ч. л. крахмала и немного воды.

Шаг 4

В сковороду с высокими стенками, в идеале – вок – наливаем немного растительного масла, и выкладываем кусочки курицы, предварительно хорошо обмокнув их в кляр. После обжарки выкладываем готовую курицу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 5

Выливаем на чистую сковороду смесь из кетчупа, сиропа, уксуса и соуса, доводим до кипения и добавляем кусочки ананасов и моркови. Овощи должны слегка подтушиться, однако не разваливаться. Вливаем в соус разведенный крахмал, тщательно перемешиваем и добавляем куриные кусочки.

Шаг 6

Через 3-4 минуты выключаем огонь, и даем блюду немного настояться. Готово!

Подавайте курицу в кисло-сладком соусе на подушке из парового рассыпчатого риса – только в таком случае никакие дополнительные специи не мешают насладиться необычным вкусом мяса и соуса! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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