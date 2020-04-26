Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Оставайся дома! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Овен гласит, что тебе необходимо избегать контактов с окружающими и побольше времени проводить в своем доме. В ближайшие дни есть риск встретится с людьми, которые попытаются нажиться за твой счет.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Помни: лучше профилактика, чем лечение! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Телец говорит, что тебе нужно внимательнее следить за своим здоровьем. Звезды предупреждают о вероятности простуд и плохого самочувствия. Пропей курс витаминов.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ты нуждаешься в отдыхе. Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Близнецы гласит, что твой будущий успех напрямую зависит от того, сколько сил ты сможешь вложить в работу в начале лета. До этого времени тебе необходимо набраться сил и восстановить душевное равновесие.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Твоя жизнь будет насыщенной как никогда! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Рак говорит, что тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом!

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Да ты просто счастливица! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Лев говорит, что тебя ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Любовь нагрянет незаметно! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Дева гласит, что звезды подготовили для тебя множество новых знакомств. Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Пришло время налаживать контакты с близкими! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Весы предупреждает: обращай внимание на мелочи. Близким так нужно твоя внимание. От общения с родными почувствуешь прилив положительной энергии и вдохновения. Ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Используй самоизоляцию себе во благо! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Скорпион гласит: пришло время, чтобы завершить старые дела. У тебя будет много свободного времени, учитывая, что сейчас вся Украина находится на карантине. Составь список задач, которые ты уже месяцами откладываешь на потом. И у тебя откроется новое дыхание!

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Пришло время переосмыслить взгляды на жизнь. Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая гласит: каждое мгновенье жизни – еще одна возможность. Не забывай об этом! Даже если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 27 апреля по 1 мая для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

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