Из-за пандемии уже сложно найти антисептик в аптеках и магазинах. А профилактика коронавируса может уберечь от заражения. Помни, что перекись водорода не убивает микробы, как и настойки ромашки. Как вариант можно использовать хлоргексидина биглюконат. Но чтобы не стоять в очередях в аптеках и не искать санитайзер по всему городу, лучше сделай его дома сам (-а) в нужном количестве. Записывай рецепт, который рекомендует ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)!

Антисептик: ингредиенты и пошаговый рецепт

Тебе понадобится:

этиловый спирт – 830 мл,

перекись водорода – 42 мл,

глицерин – 15 мл,

дистиллированная или кипяченая вода,

по желанию – сок алоэ и аромомасла.

Пошаговое приготовление антисептика дома:

Приготовь емкость для размешивания и хранения и несколько бутылочек с дозатором.

В большую емкость вылей этиловый спирт, перекись водорода, глицерин и воду (не горячую). По желанию сок алоэ. Этот ингредиент и глицерин защитит кожу от сухости и помогут мини-ранкам затянуться.

Если запах слишком спиртовый, можно добавить каплю эфирного масла, которое тебе нравится. Хорошенько все перемешай. И разлей по бутылочкам с дозатором.

Все, антисептик готов!

Просто протереть руки антисептиком мало. Чтобы убить максимальное количество микробов нужно 3 мл жидкости. Ее нужно налить в ладонь или сделать около 20 пшиков диспенсером. Смесь должна покрывать всю площадь ладони, обязательно проникать в пространство между пальцами и под ногтями. Время обработки – от 30 секунд. Детям не рекомендуют сушить руки спиртовыми настойками. Лучше по возможности используйте мыло.

Если ты почувствовал (-а) какие-то симптомы недомогания, то обязательно прочти этот материал. Береги себя и будь здоровым (-ой).

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