Отсидеть дома несколько недель карантина непросто всем, но труднее всего приходится родителям маленьких детей, которые уже через несколько дней мечтают посидеть пару минут в тишине и спокойствии. Но для того, чтобы получить вожделенный отдых от шума, вовсе не обязательно даже уходить в соседнюю комнату, можно просто устроить малышам время «тихих игр». Да, такие бывают! И детский психолог Светлана Ройз на своей страничке в Facebook подробно рассказала о тихих играх и том, как нужно с ребенком договариваться о правилах.

Итак, запоминаем, записываем, сохраняем: 15 «тихих игр» с детьми от Светланы Ройз:

Пульт управления. На подушечках пальцев ребёнка рисуем фломастером «кнопку громкости». Например, на указательном пальчике красным цветом ставим точку – это «громче», а на безымянном синим цветом – это «тише». Тренируемся, предлагаем сказать слово, например, «мама» или имя ребёнка, нажимаем несколько раз на пальчик. Ребенок говорит слово с разной громкостью в зависимости от количества «кликов» и цвета «кнопки». Доводим до самой большой громкости, а затем останавливаем на нужной. Когда ребёнок опять начнет говорить громче, улыбаясь, дотрагиваемся до его «кнопки» или просим, чтоб он сам дотронулся.

Играем в «шпионов», в мышек и кота. Мышка должна тихоооонько, беззвучно пробраться и что-то заранее продуманное у нас схватить.

Дирижёры. Взмахиваем рукой вверх – это сигнал инструментам «играть громче», рукой вниз – понижаем громкость, собираем руку в кулак – молчание. Даем возможность ребёнку тоже побыть дирижером.

Пишем буквы в строчку. От малюсенькой до большущей. (буквы Р, З, Ж). И, наоборот, от огромной до маленькой. Просим ребёнка смотреть на буквы, произносить звуки, повышая или понижая громкость (чем меньше буква, тем тише звук и наоборот).

Каждые несколько часов – две минуты тишины. Назначаем ребёнка главным. Его задача, когда прозвонит будильник, подать всем сигнал «Слушаем тишину».

Сами начинаем говорить шепотом. Ребенок будет зеркалить нас. Или играем в «Шепотуньки» – разговоры в семье только шепотом

Складываем все громкие голоса в вазу. Они там не смешиваются. Когда хочется сказать громко, свой голос нужно «взять» из вазы

Пантомима – игра в «крокодила»

Общаться на языке жестов (можно придумать свой семейный язык). Этот простой «язык», где каждая буква – отдельный жест – хорош и для детей 4-5 лет.

Играем в оперу. Не говорим, а поем (пение воспринимается по-другому)

Превращение. Говорим, как маленькие лилипутики, мышки или муравьишки (а потом – как великаны или слоны)

Любимая игра 🙂 «молчанка» – кто первый скажет слово, тот проиграл.

«Передаем мысль на расстоянии». Нужно угадать, кто о чем подумал и что сказал.

Если в споре дети кричат одновременно, дайте всем флажки, бумажки с их именами, любые предметы, чтобы дети их поднимали, когда хотят «взять слово».

Сооружаем плевалки (трансформация вербальной агрессии) и плюем бумажными катышами в цель (в ведро, в мишень).

Но (обязательно!) договариваемся о времени, когда можно кричать.

Вот такие вот «тихие игры» предлагает Светлана Ройз устраивать со своими детьми. Это отличный способ разнообразить досуг, научить малыша чему-то новому и получить вожделенные минуты тишины, не прячась от собственного чада.

Фото: IStock

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