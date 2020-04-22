Китайская курица в кисло-сладком соусе: рецепт приготовления пошагово
Количество поклонников азиатских блюд растет с каждым днем! И совсем не обязательно искать кафе или ресторан, где можно попробовать традиционные блюда восточной кухни, их легко приготовить и дома, главное – подобрать правильные ингредиенты. Мы нашли для тебя пошаговый рецепт курицы в кисло-сладком соусе – самого популярного китайского блюда! Она просто замечательная на вкус, и приготовить ее довольно просто. Поэтому записывай, как быстро дома приготовить курицу в кисло-сладком соусе.
Чтобы приготовить курицу в кисло-сладком соусе по китайскому рецепту, тебе понадобится:
- 700 г куриного филе
- соевый соус- 4 ст. л.
- крахмал – 2 ч. л.
Для кляра:
- Мука – 200 г
- крахмал – 100 г
- вода – 70 мл
- яичный белок – 3 шт.
- соль – 1/2 ч. л.
Для соуса:
- консервированный ананас – 4 шайбы
- морковь – 1 шт.
- сахар – 4 ст. л.
- соевый соус – 4 ст. л.
- кетчуп – 2 ст. л.,
- сироп от консервированного ананаса
- рисовый уксус – 3 ст. л.
- крахмал – 2 ч. л.
- соль – 1ч. л.
Приступаем к готовке!
Шаг 1
Курицу нарезаем кубиками, заливаем соевым соусом и засыпаем крахмалом. Отставляем на полчаса.
Шаг 2
В отдельной мисочке взбиваем белки. Добавляем крахмал, соль и муку, постоянно перемешиваем. Должно получиться слегка жидкое тесто, напоминающее блинное.
Шаг 3
Теперь готовим соус. Кубиками нарезаем ананас и морковку. Смешиваем 4 ст. л. сахара, соевый соус, кетчуп, ананасовый сироп и рисовый уксус, и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. В отдельной чашечке смешайте 2ч. л. крахмала и немного воды.
Шаг 4
В сковороду с высокими стенками, в идеале – вок – наливаем немного растительного масла, и выкладываем кусочки курицы, предварительно хорошо обмокнув их в кляр. После обжарки выкладываем готовую курицу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Шаг 5
Выливаем на чистую сковороду смесь из кетчупа, сиропа, уксуса и соуса, доводим до кипения и добавляем кусочки ананасов и моркови. Овощи должны слегка подтушиться, однако не разваливаться. Вливаем в соус разведенный крахмал, тщательно перемешиваем и добавляем куриные кусочки.
Шаг 6
Через 3-4 минуты выключаем огонь, и даем блюду немного настояться. Готово!
Подавайте курицу в кисло-сладком соусе на подушке из парового рассыпчатого риса – только в таком случае никакие дополнительные специи не мешают насладиться необычным вкусом мяса и соуса! Приятного аппетита!
Фото: IStock
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