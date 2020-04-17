Маникюр 2020: модные зеркальные ногти

Если ты до сих пор не успела примерить блестящий зеркальный маникюр, спешим тебя обрадовать! Хромовые ногти до сих пор остаются в тренде. Поэтому если ты давно хотела опробовать этот оригинальный nail-дизайн, сейчас самое время! Кстати, бежать в салон красоты вовсе не обязательно, зеркальный маникюр можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Чтобы собственноручно создать такой nail-дизайн, не нужно быть профессионалом! Главное, заранее подготовиться и купить специальную зеркальную пудру серебряного цвета. Приобрести ее можно в любом магазине, в котором продаются товары для маникюра. Цена, в среднем, 15 грн, что значительно дешевле, чем посещение салона, правда?

Как сделать маникюр в домашних условиях? 10 секретов

Эта пудра, по сути, – порошок-пигмент, который при втирании в ноготь дает зеркальный блеск. Чтобы ее правильно нанести, тебе нужно сперва покрыть ногтик базой или цветным лаком. Обязательно дождись, пока он полностью высохнет. Если же ты пользуешься гель-лаком, нанеси два слоя и просуши каждый под лампой.

Теперь можно наносить пудру. Ее можно втирать подушечками пальцев (предварительно одень перчатки!), спонжем для макияжа или даже растушевкой для теней. Главное, делать это аккуратно, при этом плотно прижимая выбранный инструмент к ногтю. Чтобы покрытие получилось ровным, важно нанести пигмент в один слой!

В завершении нанеси на ноготь топовое покрытие или закрепитель. Готово! Можешь хвастаться стильным зеркальным маникюром перед подружками.

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Уверены, они оценят твои старания по достоинству!

Фото: IStock