Чистый четверг – это один из главных дней Страстной недели у христиан. Ты наверняка наслышана от старшего поколения о важности такого праздника как Пасха и знаешь, когда она, чем отличается православная от католической и еврейской. Если нет, то кликай по ссылкам. А сегодня поговорим о таком дне как Чистый (Великий) четверг. Что нельзя делать, и какие традиции рекомендуется соблюдать всем православным христианам в этот день. Это интересно, читай

Во-первых, Чистый четверг (Великий) это день, в который, как тебе известно, принято убирать в доме, на рассвете купаться. Но это не все. Этот день христиане так чтят потому, что именно на четвертый день Страстной недели Иисус Христос на Тайной вечере омыл ноги своим ученикам, установил таинство Евхаристии (освятил хлеб и вино особенным способом). Также этот день отмечен в христианстве предательством Иуды. Если тебе интересно более подробно, то в интернете много информации на эту тему. Давай теперь определимся, чего нельзя делать в Чистый четверг, и почему.

Что можно и нельзя делать в Чистый (Великий) четверг:

Стоит проснуться пораньше и принять ванну или душ. Верующие люди должны молиться во время этого процесса. Есть даже специальные молитвы. Этот день стоит посвятить уборке и духовному очищению. Нельзя готовить паски или красить яйца, если дома грязно. После того, как во всем доме чисто – можно начинать готовить блюда на Пасху 2020. Нельзя сквернословить, обижаться, ссориться и злиться. Нужно как можно больше молиться и стараться избегать негатива. Нельзя занимать деньги и вообще отдавать что-то из дома. Выходить замуж, жениться и крестить детей нельзя в Чистый четверг. Стричься, делать маникюр и педикюр тоже нельзя.

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