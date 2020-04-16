Карантин карантином, а Пасху 2020 никто не отменяет. К одному из главных праздников в христианстве остается все меньше времени. Страстная неделя, предшествующая Пасхе готовит много традиций. В частности, в Чистый четверг верующие должны искупаться до захода солнца.

Чистый четверг: история

Во время богослужений в этот день вспоминают Тайную вечерю. Именно на ней Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав таким образом пример братской любви и смирения. Как пишет Евангелие, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии – Святого Причастия. Согласно ему, верующие вкушают вино и хлеб, олицетворяя в них Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящают воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Чистый четверг 2020: дата праздника

Чистый четверг входит в Страстную неделю – последнюю перед Пасхой. Поэтому высчитывать дату Чистого четверга 2020 нужно в соответствии с датой самой Пасхи. В этом году Воскресения Христова отмечают: католики – 12 апреля, православные – 19 апреля. Соответственно, Чистый четверг 2020 будет 9 апреля – у католиков и 16 апреля – у православных.

Чистый четверг: когда купаться по традиции

По традиции, в Чистый четверг пекут куличи, убирают дом и купаются. Но чтобы правильно провести последний из традиционных ритуалов, нужно знать следующие правила:

1. Считается, что проводить все купальни процедуры в Чистый четверг нужно до восхода солнца.

2. Сразу после пробуждения в Чистый четверг нужно умыться с серебряной монетки или ложки. Такое умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в этот день умывают с одолженных у соседей серебра.

3. Христиане верят, что вода в Чистый четверг может смыть все грехи и проблемы, которые накопились за прошлый год. Поэтому во время купания лучше читать молитву.

4. Купаться советуют стоя. Лучше, чтобы вода была холодной. А когда вода будет стекать необходимо представить, что это льется не просто вода, а чистое яркое белое свет, смывает негатив и очищает душу.

Фото: IStock

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