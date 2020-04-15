И хотя большую часть апреля нам предстоит просидеть на карантине, это вовсе не повод забывать про личную жизнь! Независимо от того, оказались вы с любимым человеком закрытыми в одной квартире, или вас разделяют километры, звезды напоминают, что уделять внимание друг другу нужно каждый день. Какой будет ваша личная жизнь в ближайший месяц, читайте в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на апрель 2020.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что в апреле с романтическими прогулками в парке может не сложиться, ваша половинка порадует вас неожиданными сюрпризами! Даже если все ваши встречи проходят в скайпе, любимый сумеет удивить крутой идеей для совместного времяпрепровождения онлайн. Да и вам стоит проявить активность, например, выбрав пару романтических фильмов, которые вы можете посмотреть одновременно, а потом обсудить по телефону.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сложно устроить свидание, если вы 24/7 находитесь вместе, правда? Сложно, но можно! Закажите втайне от партнера доставку вкусностей, бутылку хорошего вина, скачайте ваш любимый фильм и устройте романтический ужин при свечах. Самое сложное в этом сценарии – сохранить сюрприз, поэтому действуйте крайне осторожно! Если же любимый человек живет не с вами, закажите доставку вкусняшек ему на дом и устройте свидание в онлайне, сейчас множество приложений для удобной видеосвязи!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, лучше запаситесь зеленкой – апрель может оказаться весьма «травмоопасным» для вашего сердца. Помните, что чаще всего советы других лишь ухудшают ситуацию. Конечно, карантин – непростое испытание для отношений, но вы можете его выдержать, если будете слушать только себя и своего любимого человека! Никто, кроме вас двоих, не знает, что вам действительно нужно!

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, весь мир стоит на паузе, и вам это только на руку, так как самое время немного сбавить темпы и оглянуться на свою жизнь. И хотя все любовные дела на время замрут, знайте – эта пауза нужна для того, чтобы переосмыслить свое поведение. Работайте над собой, немного подлечите нервишки, старайтесь не начинать новые отношения в этом месяце. И помните: затишье чаще всего бывает перед бурей! Закончится пауза, и всё будет: любовь, страсть и буря эмоций.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы и Львицы, принимайте вызов судьбы и боритесь с торнадо приключений, которые вас ожидают на любовном фронте. О, да, так может быть даже во время карантина! Вам, чтобы встретить свою судьбу, даже не нужно… выходить из дому. Соцсети ваше всё на апрель 2020, именно новые знакомства здесь могут летом перерасти в очень серьезные отношения! Возможно, уже осенью вы смените свое семейное положение 🙂

Дева (23 августа — 23 сентября)

Апрель для Дев – месяц перемен! Конечно, в личной жизни не стоит ждать крутых поворотов, но изменить свое отношение к самому понятию «отношения» стоит. Если вы с вашей половинкой оказались запертыми на все это время на одной территории, придется научиться уступать и идти на компромиссы. Самое время проверить, на что вы готовы друг ради друга…

Весы (24 сентября — 23 октября)

И пусть весна у Весов начиналась не самым лучшим образом, апрель все исправит! В любви вот-вот загорится зеленый свет, так почему бы тебе не приехать к этому перекрестку на красивом лимузине? И пусть кажется, что «о каких обновлениях может идти речь при закрытых салонах красоты и магазинах»? Никто не отменял работу над фигурой, уход за кожей и волосами, чтобы, когда закончиться карантин, выйти в мир ухоженной стройняшкой. А в салон заскочить можно будет и по пути на свидание!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Экономность – это хорошо, особенно, если речь идет о семейном бюджете. А вот на любовном фронте «жадничать» не стоит: смело делись чувствами и эмоциями с близкими людьми. В апреле работает принцип «добро возвращается сторицей». Чем больше ты будешь отдавать, тем больше получишь в итоге. Не требуй от любимого человека слишком много, и получишь больше, чем ожидаешь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, в апреле фортуна целиком на вашей стороне! Можете попробовать свою удачу в разных сферах, кардинально сменить образ жизни, заняться тем, чем так давно хотелось… Карантин – отличный момент, чтобы, наконец, исполнить свои желания и стать самим собой. Личной жизни это тоже касается! Оглянитесь, у вас наверняка остались чувства к парочке бывших, да и тот красавчик из бара не перезвонил… Время прощаться с обидами и открывать свое сердце для новых чувств, они уже на пороге.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги так любят свободу, и для них карантин – сущее наказание. Чтобы не сойти с ума, пора, наконец, встать с дивана, закрыть вкладку с сериальчиками и заняться чем-то полезным. Например, убрать мусор… в своей голове! Там столько за зиму лишних мыслей скопилось, а в марте всё как-то было не до «уборки», правда? Так вот, время пришло!

Водолей (21 января— 18 февраля)

Меньше думай – больше действуй! Таким должен быть твой девиз в этом месяце. В самый разгар весны вместе с природой расцветут и Водолеи. А все дело в любовных (пусть и немного диванных!) приключениях, которые в апреле будут очень яркими! Важно только не упустить момент! К примеру, вместо того, чтобы сидеть и думать: «Что это за цветок?», лучше полить его, пока он совсем не завял. Так и в любви, смекаешь?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам придется весь апрель держать ухо востро! Вокруг вас затевается какая-то игра, и каким будет ее финал, зависит лишь от того, сумеете ли вы правильно отфильтровать людей, которым доверяете или нет. Будьте крайне осторожными! Карантин несколько усыпил бдительность, но это вовсе не повод расслаблять «булочки». Впереди вас ждёт головокружительный успех, если, конечно, вы не поддадитесь другим игрокам!

Фото: IStock

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