Страстная пятница: приметы, что можно и нельзя делать в этот день
Хотя коронавирус загнал нас на карантин, Пасхе быть! Однако до этого светлого дня готовиться нужно заранее. Неделя, предшествующая Пасхе, считается самой строгой. Особое внимание уделяется пятнице. Помнишь, как бабушка рассказывала, в какой день лучше мыться, чтобы парни любили, а когда – деньги считать, чтобы в кармане водились? Подобных примет на Страстную пятницу существует немало. Самые интересные из них мы собрали в этом материале.
Страстная пятница, которую еще называют Великой, – последняя пятница перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем седмицы. Именно в Страстную пятницу Христос был осужден и распят. В этом году она выпадает на 17 апреля (у католиков – на 10 апреля).
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Страстная пятница посвящена памяти о страданиях Спасителя на кресте. Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах.
Что можно делать в Страстную пятницу?
• Страстная пятница требует соблюдения строгого поста. Поэтому твое «сегодня я посижу на водичке» будет, как никогда, уместно! По христианским канонам, в этот день принято отказываться от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов дня можно выпить воды и съесть кусок хлеба;
• Необходимо поддерживать дружескую и мирную атмосферу в семье;
• Выпечка куличей в этот день – спорный вопрос. Считается, что все домашние дела нужно завершить в Чистый четверг. Однако некоторые хозяйки предпочитают выпекать куличи именно в пятницу. Главное – перед замешивания теста прочитать молитву выпекать в тишине.
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Что нельзя делать в Страстную пятницу?
• В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа. Поэтому в этот день стоит отказаться от веселья и развлечений;
• Нельзя работать и выполнять домашнюю работу. Хозяйкам стоит сместить генеральную уборку на Чистый четверг;
• Шить и стирать тоже не разрешается;
• Нельзя работать в саду или на огороде, копать землю и сажать растения;
• Следует воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур;
• Страстная пятница не терпит спиртных напитков. Считается, кто поддастся соблазну выпить алкоголь, тот привыкнет к нему до конца жизни!
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Приметы на Страстную пятницу:
• Стирка в Страстную пятницу покроет чистое белье «кровавыми» пятнами;
• Освященное в церкви кольцо с любого драгоценного материала защитит от болезней;
• Облака на небе в Страстную пятницу предсказывает плохой урожай зерновым, звездное небо – плодородное лето;
• Гадание на милого и любые магические ритуалы в Страстную пятницу навлекут беду на того, кто их проводит;
• Кто воздержится от воды до начала Страстной субботы, тому ни один напиток не принесет вреда до конца жизни;
• Пятница перед Пасхой – лучший день, чтобы отлучить малыша от грудного скармливания. Младенец вырастет здоровым и крепким.
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