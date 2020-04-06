Хотя коронавирус загнал нас на карантин, Пасхе быть! Однако до этого светлого дня готовиться нужно заранее. Неделя, предшествующая Пасхе, считается самой строгой. Особое внимание уделяется пятнице. Помнишь, как бабушка рассказывала, в какой день лучше мыться, чтобы парни любили, а когда – деньги считать, чтобы в кармане водились? Подобных примет на Страстную пятницу существует немало. Самые интересные из них мы собрали в этом материале.

Страстная пятница, которую еще называют Великой, – последняя пятница перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем седмицы. Именно в Страстную пятницу Христос был осужден и распят. В этом году она выпадает на 10 апреля.

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Страстная пятница посвящена памяти о страданиях Спасителя на кресте. Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах.

Что можно делать в Страстную пятницу?

• Страстная пятница требует соблюдения строгого поста. Поэтому твое «сегодня я посижу на водичке» будет, как никогда, уместно! По христианским канонам, в этот день принято отказываться от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов дня можно выпить воды и съесть кусок хлеба;

• Необходимо поддерживать дружескую и мирную атмосферу в семье;

• Выпечка куличей в этот день – спорный вопрос. Считается, что все домашние дела нужно завершить в Чистый четверг. Однако некоторые хозяйки предпочитают выпекать куличи именно в пятницу. Главное – перед замешивания теста прочитать молитву выпекать в тишине.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу?

• В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа. Поэтому в этот день стоит отказаться от веселья и развлечений;

• Нельзя работать и выполнять домашнюю работу. Хозяйкам стоит сместить генеральную уборку на Чистый четверг;

• Шить и стирать тоже не разрешается;

• Нельзя работать в саду или на огороде, копать землю и сажать растения;

• Следует воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур;

• Страстная пятница не терпит спиртных напитков. Считается, кто поддастся соблазну выпить алкоголь, тот привыкнет к нему до конца жизни!

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Приметы на Страстную пятницу:

• Стирка в Страстную пятницу покроет чистое белье «кровавыми» пятнами;

• Освященное в церкви кольцо с любого драгоценного материала защитит от болезней;

• Облака на небе в Страстную пятницу предсказывает плохой урожай зерновым, звездное небо – плодородное лето;

• Гадание на милого и любые магические ритуалы в Страстную пятницу навлекут беду на того, кто их проводит;

• Кто воздержится от воды до начала Страстной субботы, тому ни один напиток не принесет вреда до конца жизни;

• Пятница перед Пасхой – лучший день, чтобы отлучить малыша от грудного скармливания. Младенец вырастет здоровым и крепким.

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