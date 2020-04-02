Надоели банальные блюда? Тогда ловите полезный рецепт от ведущей «Ревизора Х» на Новом канале

Можно питаться здорово и вкусно. Особенно когда под рукой есть рецепт сочной, как на гриле, и диетической, как при варке, курочки от ведущей «Ревизора Х» на Новом канале Юлии Панковой.

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Диетическая запеченная курица: ингредиенты

тушка курицы,

лимон,

тимьян,

соль,

перец.

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Готовим диетическую запеченную курицу пошагово:

Этап 1

Отрежьте огузок и кончики крыльев, раскройте ножки, чтобы циркулировал воздух. Внутрь можно положить тимьян либо лимон, предварительно покатав его по столу и наколов вилкой в нескольких местах;

Натрите кожу птицы сливочным маслом, посолите, поперчите и отправляйте ее в разогретую до 90 градусов духовку. Там она будет томиться несколько часов. Для курицы 1,5-2 кг потребуется 3-4 часа. Столько нужно для того, чтобы температура внутри самой толстой части грудки достигла 60 градусов.

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Этап 2⠀

Достаньте курицу из духовки и поставьте остывать на решетке 30-45 минут, подставив под нее тарелку. По истечении этого времени отправляйте тушку обратно в духовой шкаф, разогретый до 230-240 градусов, на 5-10 минут, чтобы курочка подрумянилась;

– На первый взгляд кажется, что такой способ приготовления непрост и требует много времени, – рассказывает ведущая Нового канала, – Если разобраться, все гораздо проще, чем при обычном способе запекания. Курицу даже поливать в духовке не надо. Все эти три-четыре часа она стоит там себе и ничего не требует. Если очень хочется, то можно поливать ее соками, которые скопятся в тарелке во время остывания. Это всего лишь 5-10 минут, когда она будет румяниться в духовке.

Перед запеканием тушку можно выдержать ночь в 8% соляном растворе. Это способствует получению более сочного и нежного мяса. Если решите так сделать, перед приготовлением хорошо ее промойте и обсушите.