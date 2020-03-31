Самое время вспомнить фразу «1 апреля – никому не верю», ведь именно в День смеха на каждом шагу тебя могут поджидать розыгрыши. И если избежать их все равно не удастся, почему бы не разыграть близких самому? Мы подготовили подборку идей для розыгрышей на 1 апреля, благодаря которым ты можешь подшутить над своими родными, при этом не увеличив количество седых волос на их головах

Розыгрыш с перевернутым стаканом

Идеальный вариант для тех, кто хочет по-доброму пошутить над своей девушкой, подругой или сестрой. Для этого ночью возьми прозрачный стакан, наполни его льдом положи внутрь любую легкую вещь. Например, что-то из косметики. Главное, чтобы этот предмет «не боялся» влаги или же был герметично закрыт. Переверни стакан вверх дном со всем его содержимым. Наутро в стакане останется вода и, конечно же, та самая очень нужная девушке вещь, достать которую будет не так уж и просто.

Клякса на клавиатуре

Осторожно! Чревато истериками! Еще один розыгрыш, требующий «ночной подготовки». Из обычного клея ПВА сделай кляксу и дождись, пока она застынет. Дальше незаметно подложи ее на клавиатуру, а для большей убедительности возьми в руки пакет с молоком и жди владельца. Криков, конечно, будет много, но это того стоит!

Звезда на пороге

Если хочешь пощадить нервные клетки своей «первоапрельской жертвы», можешь просто «пригласить в гости» известных людей. Не по-настоящему, конечно же. Просто наклей на глазок двери небольшое изображение звездного гостя. И, предварительно записав звук на телефон, сымитируй звонок в дверь. А теперь наслаждайся, будет весело!

Поддельные жареные яйца

Самый вкусный и безобидный розыгрыш на 1 апреля. Белок замени йогуртом, а желток – консервированным персиком. Такое блюдо подавай своей второй половинке в качестве завтрака. На вид не отличишь, но вот на вкус разница точно почувствуется.

Первоапрельские угощения

На этом кулинарные первоапрельские розыгрыши не заканчиваются. Только, в отличие от предыдущего – шутка с шоколадными псевдо-конфетами не будет такой вкусной. Возьми несколько одинаковых по размеру картофелин, лимонов, луковиц, сырых яиц и обмакни их в шоколад. Он должен «замаскировать» неровности, и при застывании придаст всем этим продуктам очень аппетитный вид. А теперь иди к своим сладкоежкам и по очереди угощай такими «чудо-конфетами». Кому-кому, а им точно будет не сладко.

Кроме того, после предыдущего розыгрыша в качестве извинений ты можешь предложить другу «закусить» специальными конфетами с секретным ингредиентом – горчицей. Предварительно с помощью шприца наполни их огненной начинкой, и готово! Самое главное – сохрани целостность упаковки. Конфета должна выглядеть, как будто ее только принесли из магазина.

Антиперспирант

Использовать продукты можно не только в кулинарных розыгрышах. Например, можно в упаковку из-под кремового антипреспиранта подложить обычное сливочное масло. Только сделай это максимально естественно, чтобы потенциальная жертва не заметила подмены. Придется, правда, после такой шутки снова принимать душ. Но водные процедуры никогда не будут лишними, правда?

Кстати самым громким розыгрышем на 1 апреля за последние десять лет стала шутка от Google. В 2013 году они якобы запустили проект «Google Nose». С его помощью устройства должны были передавать друг другу запахи. Все владельцы смартфонов тут же принялись их нюхать. А когда, после неудачных попыток, нажимали на кнопку «помощь», выскакивала надпись «с 1 апреля!». Так что будь осторожней и не забывай, что в этот день разыграть могут и тебя!

Фото – iStock, google.com

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