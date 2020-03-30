Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, готовьтесь! Согласно гороскопу на неделю, с 30 марта по 5 апреля, жизнь представителей этого знака Зодиака будет насыщенной как никогда. Тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, направьте все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Конечно же, это зависит только от тебя – «что посеешь, то и пожнешь», как говорится. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Поверь, твое рвение к работе руководство оценит куда больше, чем желание помочь разленившимся коллегам.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Близнецы говорит, что тебя ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Лев гласит: обращай внимание на мелочи. Близким так нужно твоя внимание. От общения с родными почувствуешь прилив положительной энергии и вдохновения. Ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Дева предупреждает: хватит заботиться обо всех на свете, обрати внимание на себя! Можешь позволить себе заслуженный отдых. Если этого не сделаешь, твой начальник добровольно даст тебе отпуск. Звезды шепчут, есть все шансы встретить вторую половинку. Включи свою «кицю-мацицю» и держи спину ровно!

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Весы гласит: на самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Звезды прогнозируют приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Скорпион гласит: красота во всем, но не всем дано это видеть. Звезды обещают переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Стрелец гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Козерог предупреждает: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Повышение зарплаты и новые перспективные проекты… И это только начало!

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Водолей гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

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