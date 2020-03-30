Как обращаться с деньгами, чтобы в 2020 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2020. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в первый месяц весны года Белой Металлической Крысы, читай финансовый гороскоп на март 2020 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на март 2020: Овен (21 марта – 20 апреля)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – запретная зона для тебя в этом месяце. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Овен гласит: вместо того чтобы транжирить накопленное, найди подработку. В противном случае к концу месяца ты можешь остаться с пустым кошельком.

Финансовый гороскоп на март 2020: Телец (21 апреля – 21 мая)

Март станет благоприятным в финансовом плане. На работе тебе могут доверить серьезное задание. Не оплошай! Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Телец гласит: Если ты проявишь профессионализм и нестандартный подход к решению проблем, начальство побалует тебя внушительной премией.

Финансовый гороскоп на март 2020: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Авантюры могут принести тебе доход! Тебе можно и нужно рисковать, потому что звезды на твоей стороне. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Близнецы гласит: доверяй своей интуиции, она тебя точно не подведет!

Финансовый гороскоп на март 2020: Рак (22 июня – 22 июля)

Наконец твой профессионализм будет оценен и принесет тебе доход! Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Рак гласит: чем больше опыт – тем большие деньги. Но даже если ты новичок в своем деле, тебя ждет успех в финансовом плане. Главное – не расслабляйся! Займись саморазвитием и улучшением профессиональных навыков.

Финансовый гороскоп на март 2020: Лев (23 июля – 22 августа)

Эмоции станут твоим главным врагом в марте-месяце. Ты будешь предрасположена к спонтанным покупкам. Даже решив сходить за хлебом в ближайший магазинчик, можешь вернуться домой с парочкой новых вечерних платьев. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Лев гласит: будь осторожна с подобными тратами!

Финансовый гороскоп на март 2020: Дева (23 августа – 23 сентября)

Тебя ждет очень благоприятный финансовый период! Босс доверит тебе серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Дева гласит: если справишься с ним и успешно реализуешь, тебя озолотят!

Финансовый гороскоп на март 2020: Весы (24 сентября – 23 октября)

В сфере финансов в марте-месяце Весы станут настоящими везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Весы гласит: не зазнавайся и не трать сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца ты можешь остаться ни с чем.

Финансовый гороскоп на март 2020: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Чувствуешь, что финансовое положение хромает? Не спеши заваливать себя сверхурочной работой и фрилансом. Лучше немного «затянуть пояса», чем заставить себя круглосуточно сидеть в офисе. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Скорпион гласит: всех денег не заработаешь, а если подорвешь здоровье и испортишь нервы, все заработанное уйдет на врачей и лекарства.

Финансовый гороскоп на март 2020: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В марте у Стрельцов появятся сотни возможностей улучшить свое материальное состояние. Получил предложение о подработке? Соглашайся! Руководитель попросил заняться серьезным, но очень трудоемким проектом? Берись за дело обязательно, ведь премии никто не отменял! Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Стрелец гласит: ни за что не бери и не давай в долг.

Финансовый гороскоп на март 2020: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам катастрофически не хватает безумства. Март – самое время, чтобы исправить это. Рискуй, ищи возможности и пользуйся ситуацией – ты можешь сорвать большой куш! Не насилуй себя неинтересной монотонной работой только ради денег. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Козерог гласит: займись любимым делом и преврати хобби в источник прибыли – для тебя нет ничего невозможного!

Финансовый гороскоп на март 2020: Водолей (21 января – 18 февраля)

В марте-месяце Водолеям стоит избегать спонтанных трат. Не поддавайся сиюминутному желанию купить что-то «очень нужное», не бери и не давай в долг. Если появилась возможность заработать деньжат, обязательно соглашайся. Но! Не трать заработанное, а отложи на непредвиденные расходы. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Водолей гласит: ближе к концу месяца они точно появятся.

Финансовый гороскоп на март 2020: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Март для Рыб станет трудным периодом. Финансовые взлеты будут чередоваться с упадком материального состояния. И самое главное в такие моменты – сохранять спокойствие. Не беги сломя голову за кредитом, потому что не хочешь «затягивать пояса». Не набирай долгов у друзей и коллег. Финансовый гороскоп на март 2020 для знака Рыбы гласит: думай головой, а не эмоциями!

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