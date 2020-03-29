PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
CiAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0iYWRzLW91dHN0cmVhbSI+CiAgICAgICAgCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+CiAgICAgICAgCQkJCQk8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE3IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9Ik5vdnlfRnVsbHNjcmVlbiIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Im5vdnkudHYiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4KICAgICAgICAJCQkJPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+CiAgICAgICAgICAgIA==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
29 марта
Рецепт домашнего зефира: Десерт hand made без сахара
Зефир – излюбленное лакомство детей и взрослых. Однако в магазинной сладости много различных вредных добавок, хотя в классическом рецепте их быть не должно. Поэтому мы предлагаем тебе приготовить зефир самостоятельно в домашних условиях! Это не требует особых кулинарных навыков, а все необходимые продукты легко можно найти в ближайшем супермаркете.
Записывай рецепт классического зефира!
Домашний зефир: ингредиенты
яичный белок – 3 шт.
сахар 250 г
вода – 100 мл
мед – 1 ст. л.
желатин 16 г
лимонный сок – 1 ст. л.
растительное масло – ½ ч. л.
ароматизаторы – по желанию
красители – по желанию
Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой
Готовим домашний зефир пошагово:
Желатин замочи в холодной воде на полчаса.
Яичные белки смешай с лимонным соком и взбей с помощью миксера в плотную пену.
В небольшой кастрюльке смешай сахар, воду и мед. Доведи до кипения и вари, пока смесь не будет напоминать светлую карамель.
Отожми желатин и добавь его в полученную смесь. Перемешай до полного растворения.
Влей получившийся сироп в белковую массу, постоянно помешивая, и взбивай до полной однородности.
Добавь, если хочешь, красители и ароматизаторы.
Выкладывать зефир лучше всего в силиконовую форму, предварительно смазанную растительным маслом.
Наш зефир практически готов! Поставь формочки в холодильник на полтора часа, следи, чтобы сладость полностью «схватилась» и загустела.
Смузи из арбуза: Топ-3 рецепта приготовления
Готово! Приятного аппетита!
Фото: IStock
Читай также:
Гранола: рецепт приготовления идеального завтрака