Новый каналG.spaceЛАЙФХАКИРецепт домашнего зефира: Десерт hand made без сахара

Рецепт домашнего зефира: Десерт hand made без сахара

Зефир – излюбленное лакомство детей и взрослых. Однако в магазинной сладости много различных вредных добавок, хотя в классическом рецепте их быть не должно. Поэтому мы предлагаем тебе приготовить зефир самостоятельно в домашних условиях! Это не требует особых кулинарных навыков, а все необходимые продукты легко можно найти в ближайшем супермаркете.

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Домашний зефир: ингредиенты

  • яичный белок  – 3 шт.
  • сахар 250 г
  • вода – 100 мл
  • мед – 1 ст. л.
  • желатин 16 г
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • растительное масло –  ½  ч. л.
  • ароматизаторы – по желанию
  • красители – по желанию

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Готовим домашний зефир пошагово:

  1. Желатин замочи в холодной воде на полчаса.
  2. Яичные белки смешай с лимонным соком и взбей с помощью миксера в плотную пену.
  3. В небольшой кастрюльке смешай сахар, воду и мед. Доведи до кипения и вари, пока смесь не будет напоминать светлую карамель.
  4. Отожми желатин и добавь его в полученную смесь. Перемешай до полного растворения.
  5. Влей получившийся сироп в белковую массу, постоянно помешивая, и взбивай до полной однородности.
  6. Добавь, если хочешь, красители и ароматизаторы.
  7. Выкладывать зефир лучше всего в силиконовую форму, предварительно смазанную растительным маслом.
  8. Наш зефир практически готов! Поставь формочки в холодильник на полтора часа, следи, чтобы сладость полностью «схватилась» и загустела.

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Готово! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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