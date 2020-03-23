Из-за пандемии уже сложно найти антисептик в аптеках и магазинах. А профилактика коронавируса может уберечь от заражения. Помни, что перекись водорода не убивает микробы, как и настойки ромашки. Как вариант можно использовать хлоргексидина биглюконат. Но чтобы не стоять в очередях в аптеках и не искать санитайзер по всему городу, лучше сделай его дома сам (-а) в нужном количестве. Записывай рецепт!

Антисептик: ингредиенты и пошаговый рецепт

Тебе понадобится:

медицинский спирт 90% – 100 мг,

глицерин – 30 мл,

сок алоэ – 1 столовая ложка,

кипяченая вода – от 50 мг.

Пошаговое приготовление антисептика дома:

Приготовь емкость для размешивания и хранения и несколько бутылочек с дозатором.

В большую емкость вылей медицинский/этиловый спирт, добавь глицерин и сок алоэ. Последние два ингредиента защитят кожу от сухости и помогут мини-ранкам затянуться.

Разбавь смесь водой до нужной консистенции. Если запах слишком спиртовый, можно добавить каплю эфирного масла, которое тебе нравится. Хорошенько все перемешай. И разлей по бутылочкам с дозатором.

Все, антисептик готов!

Просто протереть руки антисептиком мало. Чтобы убить максимальное количество микробов нужно 3 мл жидкости. Ее нужно налить в ладонь или сделать около 20 пшиков диспенсером. Смесь должна покрывать всю площадь ладони, обязательно проникать в пространство между пальцами и под ногтями. Время обработки – от 30 секунд. Детям не рекомендуют сушить руки спиртовыми настойками. Лучше по возможности используйте мыло.

Если ты почувствовал (-а) какие-то симптомы недомогания, то обязательно прочти этот материал. Береги себя и будь здоровым (-ой).

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