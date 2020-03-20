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Как накачать попу? Упражнения для ягодиц в домашних условиях

Как накачать попу дома? Упражнения для ягодиц в домашних условиях, с помощью которых ты сможешь накачать попу – далее в материале. Ты найдешь пять эффективных упражнений от фитнес-тренера Анны Бабич с правильной техникой выполнения. Смотри видео!

Ты не довольна формой своих ягодиц, но не хочешь идти в спортзал? Смело занимайся дома! Мы подготовили подборку крутых упражнений для прокачки мышц попы. 30 минут в день – и ты увидишь результат.

Важно! Не забудь об обязательной разминке. Так ты подготовишь мышцы к работе и предупредишь возможные травмы.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем приседания пошагово

  1. Ножки ставим чуть шире ширины плеч,
  2. Спинку слегка наклоняем вперед, чтобы снять нагрузку с поясницы.
  3. Таз уводим максимально назад и стараемся приседать до параллели с полом.
  4. Садимся – вдох, выпрямляемся – выдох.
  5. В верхней точке стараемся не выпрямлять коленки полностью.
  6. 15-20 повторений по 3-4 подхода. При желании можно взять утяжелители: гантели или бутылку с водой.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем выпады на месте пошагово

  1. Ставим ножки так, чтобы угол между голенью и коленом опорной ноги был приблизительно 90 градусов.
  2. Ножка сзади должна максимально касаться пола. Опускаемся – вдыхаем, выдыхаем на усилии вверху.
  3. По 15 повторений на каждую ногу по 3-4 подхода.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем приседание плие пошагово

  1. Широко ставим ноги, носки немного разводим в сторону.
  2. Берем в ручки гирю, гантели или бутылку с водой.
  3. Спина ровная, слегка наклоняем корпус, таз максимально отводим назад, стараемся приседать до параллели с полом.
  4. Приседаем – вдох, поднимаемся – выдох. В максимальной верхней точке сжимаем ягодицы.
  5. По 15 повторений по 3-4 подхода.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем наклоны с гантелями пошагово

  1. Ножки ставим на ширине бедер, слегка сгибаем ноги, спина ровная. Фиксируем это положение. Опускаем верхнюю часть корпуса, чувствуем, как растягивается бицепс бедра. Поднимаемся медленно, без рывков. В верхней точке стараемся зажимать ягодицы.
  2. Опускаем – вдох, поднимаем – выдох.
  3. 15-20 повторений по 3-4 подхода.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем выпрыгивание на месте пошагово

  1. Ножки ставим чуть шире плеч, спинку наклоняем вперед, таз уводим назад.
  2. Во время приседа максимально низко опускаем ягодицы, коленки смотрят в сторону носочков. Приседаем – выпрыгиваем и возвращаемся в положение приседа.
  3. 15– 20 повторений по 3-4 подхода.

Упражнения для ягодиц в домашних условиях – видео:

Video: Как накачать попу? Упражнения для ягодиц в домашних условиях

Как накачать попу дома? Упражнения для ягодиц в домашних условиях, с помощью которых ты сможешь накачать попу (ВИДЕО)

Стабильные тренировки по 30 минут создадут идеальную форму твоим ягодицам.

Удачи!

Фото – istock

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