Ламинирование ресниц: что это, сколько стоит и как делают процедуру

Что такое ламинирование ресниц и зачем вообще нужна такая процедура? Как подготовиться к ламинированию, что можно и что нельзя делать после процедуры? Какая стоимость ламинирования ресниц в Украине? Читай в нашем материале.

Каждая девушка мечтает просыпаться утром как в фильмах – с идеальным макияжем и аккуратной укладкой. Но чаще всего получается наоборот, и с утра на тебя в зеркале смотрит немного подпухшая пандочка со взъерошенными волосами. Как бороться с такой чудо-прической стилисты уже придумали. Биозавивка или кератиновое выравнивание легко решают проблему с утренней укладкой. Да и с макияжем вопрос более-менее ясен: сейчас можно и татуаж бровей сделать, и ресницы наростить. А недавно появилась новая процедура, которая, по словам специалистов, укрепляет ресницы, при этом придавая им яркости и объема – ламинирование!

Что такое ламинирование ресниц?

Во время процедуры кератинового ламинирования на ресницы наносится несколько специальных составов, которые их питают, укрепляют и добавляют цветовой пигмент. Такая процедура рекомендована для истощенных и поврежденных ресниц, а также для тонких и ломких по своей природе волосков.



Как делают процедуру ламинирования ресниц?

Сперва мастер удаляет с ресниц все загрязнения и остатки туши. Затем наносит увлажняющий защитный крем на веко. Следующий этап: на валик, задача которого – придать красивый изгиб, укладываются реснички. На них наносят специальную сыворотку, придающую толщину и объем, и только потом к ней добавляют кератин. Ламинирование проводится в пять этапов на протяжении полутора часов, во время которых вам 5 раз наносят смесь.

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В результате реснички выглядят ухоженными и аккуратными! Ламинирование защищает их от ломкости и негативного воздействия ветра и солнца, придает толщину каждому волоску, создавая объем. Процедуру рекомендуют повторять не чаще двух раз в год.

Сколько стоит ламинирование ресниц?

Стоимость на ламинирование варьируется в среднем от 600 до 1000 грн.

Давайте делать выводы. Ламинирование – это процедура оздоровления ресниц, поэтому рассчитывать на эффект как от наращивания не стоит. Да, реснички станут темнее и гуще, но подкрашивать их тушью придется, особенно если ты собралась на какое-то важное мероприятие. Так что если твоя цель восстановить ослабленные ресницы и придать им толщину, тогда ламинирование тебе подойдет. Но если ты желаешь получить «голливудские» ресницы – тогда лучше выбирай наращивание, эффект значительно заметнее.

Если же ты хочешь укрепить свои ресницы, а процедура ламинирования кажется тебе сомнительной, воспользуйся касторовым маслом. Этот простой рецепт знаком нашим мамам и бабушкам: нанеси пару капель масла на щеточку и расчеши ресницы. Эффект появится уже через неделю, если повторять ритуал ежедневно!

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