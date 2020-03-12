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Ризотто с грибами: пошаговый рецепт приготовления от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Чтобы попробовать ризотто, необязательно ехать в Италию, приготовьте его дома по рецепту ведущей «Ревизора» на Новом канале

А вы знали, что большинство кулинарных шедевров появляются из-за невнимательности поваров? Например, после падения торта тарт Татен кондитер решила его готовить порционно, в виде пирожных. Ризотто же появилось благодаря забывчивому повару, который засыпал рис в куриный суп и забыл о нем. А потом обнаружил в кастрюле вкусное блюдо, похожее на крем с кусочками овощей.

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Сегодня своим рецептом ризотто поделится ведущая программы «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова. Девушка любит это блюдо и часто готовит его во время своих кулинарных мастер-классов.

– Ризотто – один из кулинарных символов северной Италии, как пицца и спагетти, – говорит Юля. – Сейчас существует более тысячи способов приготовления этого блюда. И все они готовятся по одной схеме: рис обжаривается, заливается бульоном или водой, а потом к нему добавляются ваши любимые ингредиенты. Это могут быть: овощи, фрукты, грибы, мясо, морепродукты.

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Юлия чаще всего готовит ризотто с белыми грибами.

Ризотто с грибами: ингредиенты

  • 300 г – риса для ризотто
  • 6 шт. – лук-шалот
  • 75 г – тертого пармезана
  • 1 головка и 3 зубчика чеснока
  • 1 большой томат
  • 250 мл – жирных сливок
  • 100 г – сушеных белых грибов
  • 2 ст. ложки меда
  • Свежий тимьян, петрушка, лавровый лист
  • Сливочное масло
  • Оливковое масло
  • Соль

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Ризотто с грибами: приготовление

  1. Грибы промываем и замачиваем в теплой воде на один час.
  2. Шалот чистим и мелко рубим.
  3. Дольки чеснока в шелухе обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему несколько ложек меда. Карамелизируем. Сюда же добавляем стакан теплой воды и тушим до мягкости несколько минут.
  4. Бланшируем помидоры в кипятке. Затем снимаем с них кожицу и режем крупными кусками. Обжариваем на оливковом масле до однородной консистенции.
  5. Подготовьте рис и вдвое больше холодной воды. Чтобы она сразу не выкипела.
  6. В оливковом масле растапливаем кусок сливочного масла, бросаем шалот и обжариваем до прозрачности.
  7. К шалоту добавляем рис и обжариваем, постоянно помешивая.
  8. Сюда же добавляем всю воду и масло от чеснока конфи.
  9. Грибы рубим и обжариваем на сливочном масле.
  10. Чеснок конфи чистим от шелухи и раздавливаем вилкой, добавляем его в грибы. Все перемешиваем. Добавляем к рису помидоры, грибы, несколько кусочков сливочного масла и сливки.
  11. На маленьком огне помешиваем все ингредиенты.
  12. Доводим до готовности. В конце солим.

Блюдо готово. Buon appetite!

Фото блюда – iStock.ua

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