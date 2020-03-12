Чтобы попробовать ризотто, необязательно ехать в Италию, приготовьте его дома по рецепту ведущей «Ревизора» на Новом канале

А вы знали, что большинство кулинарных шедевров появляются из-за невнимательности поваров? Например, после падения торта тарт Татен кондитер решила его готовить порционно, в виде пирожных. Ризотто же появилось благодаря забывчивому повару, который засыпал рис в куриный суп и забыл о нем. А потом обнаружил в кастрюле вкусное блюдо, похожее на крем с кусочками овощей.

Запеченная курица: диетический рецепт от «Ревизора Х»

Сегодня своим рецептом ризотто поделится ведущая программы «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова. Девушка любит это блюдо и часто готовит его во время своих кулинарных мастер-классов.

– Ризотто – один из кулинарных символов северной Италии, как пицца и спагетти, – говорит Юля. – Сейчас существует более тысячи способов приготовления этого блюда. И все они готовятся по одной схеме: рис обжаривается, заливается бульоном или водой, а потом к нему добавляются ваши любимые ингредиенты. Это могут быть: овощи, фрукты, грибы, мясо, морепродукты.

Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Юлия чаще всего готовит ризотто с белыми грибами.

Ризотто с грибами: ингредиенты

300 г – риса для ризотто

6 шт. – лук-шалот

75 г – тертого пармезана

1 головка и 3 зубчика чеснока

1 большой томат

250 мл – жирных сливок

100 г – сушеных белых грибов

2 ст. ложки меда

Свежий тимьян, петрушка, лавровый лист

Сливочное масло

Оливковое масло

Соль

Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Ризотто с грибами: приготовление

Грибы промываем и замачиваем в теплой воде на один час. Шалот чистим и мелко рубим. Дольки чеснока в шелухе обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему несколько ложек меда. Карамелизируем. Сюда же добавляем стакан теплой воды и тушим до мягкости несколько минут. Бланшируем помидоры в кипятке. Затем снимаем с них кожицу и режем крупными кусками. Обжариваем на оливковом масле до однородной консистенции. Подготовьте рис и вдвое больше холодной воды. Чтобы она сразу не выкипела. В оливковом масле растапливаем кусок сливочного масла, бросаем шалот и обжариваем до прозрачности. К шалоту добавляем рис и обжариваем, постоянно помешивая. Сюда же добавляем всю воду и масло от чеснока конфи. Грибы рубим и обжариваем на сливочном масле. Чеснок конфи чистим от шелухи и раздавливаем вилкой, добавляем его в грибы. Все перемешиваем. Добавляем к рису помидоры, грибы, несколько кусочков сливочного масла и сливки. На маленьком огне помешиваем все ингредиенты. Доводим до готовности. В конце солим.

Блюдо готово. Buon appetite!

Фото блюда – iStock.ua

Читай также:

Линцерское печенье: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Мясо по-бургундски: рецепт традиционного французского блюда от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой