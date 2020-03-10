Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Овен гласит: мы сами выбираем мысли, которые строят нашу дальнейшую жизнь. Поэтому тебе необходимо разложить по полочкам все, что твориться в твоей голове. Откинь зависть и осуждение, впусти свет в душу – и будет тебе счастье!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Телец гласит: не сиди, сложа руки. Не завидуй другим, лениво развалившись на диване. Ты способна на все! Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Близнецы гласит: успех – это сумма маленьких усилий, повторяемых день за днем. Нужно остаться на работе допоздна? Внести маленькую правочку в три часа ночи? Сделай это! В конце недели ты поймешь, что все было не зря. На этой неделе высокая трудоспособность принесет успех!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Рак гласит: то, что кажется суровым испытанием, может обернуться удачей. Тебя ждет ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше уважать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Лев гласит: не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Звезды обещают знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Дева гласит: двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Звезды прогнозируют высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Весы гласит: на самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Звезды прогнозируют приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Скорпион гласит: красота во всем, но не всем дано это видеть. Звезды обещают переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Стрелец гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Козерог гласит: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Водолей гласит: ты сам должен стать теми переменами, которые хочешь видеть в этом мире. Попробуй! Ты удивишься, сколько добра получить от Вселенной. Она щедрая, когда видит отдачу!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для знака Рыбы гласит: успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Да, те, кто рискуют, иногда набивают шишки, но те, кто не рискуют, никогда не добираются до вершин. Подумай об этом!

Фото: istockphoto