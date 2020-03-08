8 марта, День Весны, Международный женский день – у этого праздника много названий. Оно появилось в 1977 году благодаря решению ООН и официально называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Со временем смыслы праздника видоизменялись: от чествования работающих женщин до дня феминисток и антисексизма. 8 марта еще раз подчеркивают равенство прав и оплаты труда мужчин и женщин, особое внимание уделяют обновлению подходов к разделению домашних обязанностей и ухода за детьми.

Мало кто обсуждает такие серьезные темы в Международный женский день. На уровне семьи мужчины пытаются порадовать любимых: матерей, жен, сестер, дочерей и подруг. Они устраивают сюрпризы, дарят подарки или присылают поздравления с 8 марта. Специально для тебя мы подготовили открытки с 8 марта с душевными словами, прикольные картинки с поздравлениями с Днем весны. Выбирай, которая по душе и радуй дорогих тебе женщин.

С наступающим праздником!

Фото – pixabay.com, istock.com, google.com

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