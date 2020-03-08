Прикольные открытки и смс-поздравления с 8 марта
Праздничные открытки и лучшие поздравления с 8 марта в стихах и прозе ты можешь найти в нашей суперподборке
8 марта уже стучится в двери. Ты наверняка уже выбрала макияж и маникюр к празднику, написала wish list и тонко намекнула любимому, какие цветы твои самые любимые! Самое время вспомнить, что с Днем весны стоит поздравить и близких: бабушек, сестер, подруг, коллег.
Чтобы тебе не пришлось долго думать над поздравительными словами и выбирать открытки, мы все сделали за тебя! Выбирай из нашей подборки поздравлений и открыток к 8 марта самые красивые и рассылай всем своим родным и знакомым!
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
В Международный женский день
Поет нам радостно капель
О том, что к нам пришла весна,
О том, что счастья жизнь полна!
Пусть сердце верит в чудеса,
Блестят, как солнышко, глаза,
Чтоб с каждым прожитым мгновением
Лишь подымалось настроение!
Что самое главное в женской природе?
Желанье любить и любимою быть,
Желанье всегда одеваться по моде,
Любимого в жизни ни с кем не делить.
Так пусть все желанья твои, дорогая,
Всегда исполняются в жизни твоей.
Тебе в женский день только счастья желаю,
И много счастливых, улыбчивых дней.
Улыбнется весна через россыпь лучей
И подарит нам счастье средь марта.
Пусть ее теплота станет только твоей
И счастливая выпадет карта!
Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал,
Зазвенят, заискрятся рассветы!
Поздравлений пускай закружит карнавал,
Опьянят красотою букеты!
В день весенний, к груди прижимая
Ветку хрупкой и нежной мимозы,
Всей душой тебе пожелаю,
Пусть неведомы будут слезы,
Беспечальная жизнь чередою
Пусть течет, все, сметая преграды,
Пусть обходит беда стороною,
И друзья всегда будут рядом.
За окном звенит весна,
Март, восьмое, женский день!
Подними бокал вина,
Платье яркое надень,
Целый мир своим вниманьем
И улыбкой обними,
Много добрых пожеланий
С поздравленьями прими!
Будь счастливой, будь любимой,
Будь веселой, с огоньком!
Пусть печаль проходит мимо!
Поздравляю с женским днем!
Наступление 8 марта означает, что цветы уже затевают парад красоты.
Я желаю, чтобы с ними наперегонки расцвела твоя солнечная улыбка.
Пусть улыбается твое сердце – наполненное светом и согревающее ласковым теплом.
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Фото – iStock.com
Читай также:
Поздравления с 8 марта: прикольные картинки и открытки
Поздравления с 8 марта в прозе: оригинальные тексты