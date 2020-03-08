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8 марта: цитаты легендарных женщин и история праздника. Вдохновляйся на успех!

Леся Українка

8 марта – это не только цветы, приятные сюрпризы и подарки. Это день гордости за женщин, которые для многих являются ориентиром и вдохновением. Это десятилетия борьбы за равные права с мужчинами на работе и одинаковые с ними возможности устраивать свою жизнь.

Сейчас 2020 год, и кажется, что девушки всегда могли проявить себя в полной мере, но история говорит об обратном.

8 марта: история праздника

Создание движения за равные права женщин и мужчин связывают с пикетом в Америке в 1897 году. Это был протест текстильщиц Нью-Йорка против низких зарплат. Кроме того они требовали снизить рабочие часы с 16 до 10 в день. Пикет вошел в историю под названием «Марш пустых кастрюль».

Но чаще всего в связке с 8 марта вспоминается имя Клары Цеткин. Она была яркой представительницей Коммунистической партии Германии, участвовала в борьбе женщин за равные права, в том числе за смягчение для них трудового законодательства и предоставление всеобщего избирательного права. В 1910 году Клара выступила на Второй международной конференции в Копенгагене, где призвала учредить Международный женский день. Сейчас от этого праздника пахнет цветами и веет романтикой. Но по задумке Клары, 8 марта женщины должны были не ждать от мужчин подарков, а собираться на митинги и громко заявлять о своих правах.

Международный женский день учредили только через 4 года – в 1914. А в 1975 году ООН провозгласило этот день – Днем борьбы за женские права.

В странах СССР восхваляли женский труд. Поэтому 8 марта стал государственным праздником и оброс ритуалами: женщин баловали цветами и подарками, чтобы подчеркнуть их значимость. После распада республики Международный день женщин так же праздновался уже независимыми государствами. Правда со временем превратился в День весны. Видимо, ассоциация с комсомолом была слишком сильна.

Голос женщин всегда звучал громко. Например, Коко Шанель ввела в моду не только маленькое черное платье, но и брюки. Раньше женщина не имела права их носить. Это было неприлично.

Легендарных, умных, талантливых и красивых женщин миллионы. Специально к Международному женскому дню мы собрали цитаты некоторых из Великих. Вдохновляйся, чтобы стать одной из их.

Анджелина Джоли

принцесса Диана

Леди Гага

Маргарет Тетчер

Бейонсе

Лина Костенко

Мерил Стрип

Коко Шанель

Мадонна

С праздником!

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