8 марта – это не только цветы, приятные сюрпризы и подарки. Это день гордости за женщин, которые для многих являются ориентиром и вдохновением. Это десятилетия борьбы за равные права с мужчинами на работе и одинаковые с ними возможности устраивать свою жизнь.

Сейчас 2020 год, и кажется, что девушки всегда могли проявить себя в полной мере, но история говорит об обратном.

8 марта: история праздника

Создание движения за равные права женщин и мужчин связывают с пикетом в Америке в 1897 году. Это был протест текстильщиц Нью-Йорка против низких зарплат. Кроме того они требовали снизить рабочие часы с 16 до 10 в день. Пикет вошел в историю под названием «Марш пустых кастрюль».

Но чаще всего в связке с 8 марта вспоминается имя Клары Цеткин. Она была яркой представительницей Коммунистической партии Германии, участвовала в борьбе женщин за равные права, в том числе за смягчение для них трудового законодательства и предоставление всеобщего избирательного права. В 1910 году Клара выступила на Второй международной конференции в Копенгагене, где призвала учредить Международный женский день. Сейчас от этого праздника пахнет цветами и веет романтикой. Но по задумке Клары, 8 марта женщины должны были не ждать от мужчин подарков, а собираться на митинги и громко заявлять о своих правах.

Международный женский день учредили только через 4 года – в 1914. А в 1975 году ООН провозгласило этот день – Днем борьбы за женские права.

В странах СССР восхваляли женский труд. Поэтому 8 марта стал государственным праздником и оброс ритуалами: женщин баловали цветами и подарками, чтобы подчеркнуть их значимость. После распада республики Международный день женщин так же праздновался уже независимыми государствами. Правда со временем превратился в День весны. Видимо, ассоциация с комсомолом была слишком сильна.

Голос женщин всегда звучал громко. Например, Коко Шанель ввела в моду не только маленькое черное платье, но и брюки. Раньше женщина не имела права их носить. Это было неприлично.

Легендарных, умных, талантливых и красивых женщин миллионы. Специально к Международному женскому дню мы собрали цитаты некоторых из Великих. Вдохновляйся, чтобы стать одной из их.

С праздником!