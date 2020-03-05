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Фруктовый мармелад: рецепт приготовления пошагово

фруктовий мармелад

Фруктовый мармелад – необычный яркий десерт, который обожают дети. Ты можешь создать любой цвет и форму, миксовать вкусы и экспериментировать с подачей. К слову, это отличный вкусный десерт для тех, кто постится. Записывай, как приготовить фруктовий мармелад. Мы пошагово расписали весь этот несложный процесс.

Фруктовый мармелад: рецепт

рецепт фруктового мармелада

Ингредиенты:

  • 100 мл свежевыжатого сока (любого – яблочного, грушевого, апельсинового и т.д.)
  • 100 мл воды
  • 5-6 ст.л. лимонного сока
  • 60-70 г фруктозы или 2 чайной ложки сахара
  • 20 г желатинафруктовий мармелад рецепт

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Готовим фруктовый мармелад пошагово: 

  1. Желатин залей соком, тщательно перемешай и оставь, пока масса не разбухнет.
  2. Фруктозу залей водой, доведи до кипения и держи на слабом огне 3-5 минут, постоянно помешивая.
  3. Сними сладкую воду с огня, сразу добавь массу с желатином, лимонный сок и хорошенько перемешай до полной однородности.
  4. Получившуюся смесь процеди, разлей по формочкам (чашкам) и поставь в холодильник на 6-8 часов.
  5. Формочки выбирай силиконовые – к ним мармелад не будет прилипать. Или же предварительно смажь форму маслом, так будет значительно легче вынимать десерт.фруктовий мармелад

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Наш мармелад готов! Приятного аппетита!

Фото – iStock.com

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