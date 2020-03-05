Что подарить на 8 марта коллегам? Идеи от редакции Нового канала

8 марта уже на носу! В этот день принято окружать вниманием и заботой всех дорогих женщин. А их, как оказывается, немало: помимо бабушек, мам, сестер и возлюбленных, есть еще и коллеги. Что же им подарить? У нас есть масса идей! Выбирай подарки коллегам на 8 марта в нашем материале, и оставайся джентльменом без головной боли!

Мы уже рассказывали, что подарить жене на 8 марта, сегодня же речь пойдет о коллегах. Ведь это те люди, с которыми мы порой проводим больше времени, чем со своими близкими. И в честь праздника весны их хочется порадовать чем-то действительно стоящим.

Что подарить на 8 марта коллегам? Идея №1

Работать нельзя, отдыхать

Да-да, запятая поставлена верно. После тяжелого рабочего дня порой сложно уделить время на себя, особенно это касается ответственных девушек. И порой единственное, чего хочется, – лечь в постель и моментально уснуть. Почему бы не подарить им эту возможность? Сертификат в СПА, салон красоты или на массаж – отличный вариант подарка в честь Международного женского дня.

Что подарить маме, бабушке и подруге 8 Марта?

Что подарить на 8 марта коллегам? Идея №2

Чтобы глаз радовать и нервы сохранять

Спокойствию и уравновешенности рыбок можно только позавидовать. Хотя зачем же завидовать, если можно подарить их коллегам на 8 марта! Аквариум с рыбками – небанальный и полезный презент. Он создаст умиротворенную обстановку. Ведь у твоих коллег будет возможность расслабиться и переключить свое внимание, наблюдая за рыбками.

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Что подарить на 8 марта коллегам? Идея №3

Все калории пойдут в красоту и обаяние

Советуем запомнить эту фразу и с чистой совестью подарить коллегам коробку со сладостями. Ну кто же откажется от гормона радости? Кроме того, к сладостям можно прикрепить небольшую открытку с теплыми пожеланиями. Поверь, коллеги просто расцветут от такой, на первый взгляд, мелочи.

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Что подарить на 8 марта коллегам? Идея №4

Чтобы погода не портила настроение

Женщинам, как тонким натурам, свойственна резкая смена настроения. Даже незначительный дождь или пасмурный день может вызвать хандру у дам. Дабы избежать такой неприятности, выбор подарка на 8 марта можно остановить на зонтике. Женщины обожают различные аксессуары. Яркий стильный зонт станет практически антидепрессантом.

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Что подарить на 8 марта коллегам? Идея №5

Чтобы работалось с комфортом

Сложно сидеть за рабочим столом целый день. А как иначе, если работа предлагает такие условия? Облегчить жизнь своим коллегам ты сможешь, подарив что-то полезное для офиса. Это могут быть коврики для компьютерных мишек, органайзер для канцелярии, ежедневник, подушка для шеи, подставка для ног или расслабляющая гель-маска для глаз. Женщины будут тебе благодарны!

Помни, что подарок не обязательно должен быть чрезвычайно дорогим, главное – внимание. Девушки хотят заботы, ласки и любви. И не только 8 марта!

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