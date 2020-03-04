Если вы хотите поздравить любимую, маму, бабушку или подругу с 8 марта как-то по-особенному, без заезженных «счастья-здоровья», выбирайте одно из наших оригинальных поздравлений с международным женским днём, и оно точно запомнится дорогим женщинам!

Пусть в этот день глаза сияют счастьем! Пусть в доме царит тепло и уют, а близкие люди всегда будут крепкой опорой для всех свершений! С 8 марта, самая красивая женщина, и пусть твоя красота расцветает с каждым днём всё сильнее.

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В день 8 марта желаю счастья невероятного, удачи во всех начинаниях, успеха и карьерного роста. Пусть здоровье будет крепким, а любимые люди – верными. Желаю, чтобы цветы стояли в вазе каждый день, а не только по праздникам, и чтобы любовь создавала сказку 24 часа в сутки 365 дней в году!

С Международным женским днём! Желаем, чтобы все мечты, даже самые смелые, поскорее исполнились. Чтобы дом – полная чаща, а любовь – через край. Пусть в окне всегда ярко светит солнце и ничто не омрачает погоду в доме!

С 8 марта, дорогие женщины! Счастья, любви, успехов и мирного неба надо головой! Пусть всё удается легко, рядом всегда будет крепкое мужское плечо, а все мечты исполняются словно по взмаху волшебной палочки!

С праздником весны, самым цветочным и нежным днём – 8 марта! Желаю, чтобы всегда была возможность пробежаться по магазинам и скупить все самые красивые платьишки мира. Пусть все калории уходят в грудь, а не остаются на талии. И пусть всегда рядом будут подружки, с которыми можно устроить пижамную вечеринку, а потом среди ночи сорваться на дискотеку и встречать рассвет с вином в центральном парке!

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