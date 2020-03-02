Весной душа жаждет перемен. Увеличено количество витамина Д настраивает на смелые решения. И первое, что попадает под руку трансформаций – волосы. После сброшенной шапки так и хочется подставить весеннем ветру свою обновленную и роскошную шевелюру. И для покорения мира стоит выбрать благоприятные даты, чтобы не навредить здоровью волос. Лунный календарь стрижек на март 2020 – твой лучший советчик в реализации грандиозных планов!

Волосы – источник силы и энергии. Именно поэтому все изменения, к которым мы их делаем, влияют на наше состояние и самочувствие. Любые манипуляции с волосами способны изменить не только внешний вид, но и всю нашу жизнь! Поэтому к вопросу выбора дня визита к парехмахеру стоит подходить ответственно. Мы подобрали наиболее оптимальные дни, когда волосы оставлять свои силы и блеск независимо от осуществленных процедур.

Лунный календарь на март 2020: когда стричь волосы

2, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 31 – благоприятные дни, когда стрижка сделает тебя по-настоящему счастливым. Приятным бонусом станет то, что она принесет удачу в финансовой и личной сферах.

Лунный календарь на февраль 2020: когда не стоит стричь волосы

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28, 30 – остерегайся этих дней, потому что волосы склонны к замедленного роста и ломкости. Но не волнуйся, наводить красоту разрешается. Например, можешь отдохнуть в СПА или сделать маникюр. Кстати, по ссылке маникюр 2020: модные тенденции и идеи на весь год можешь выбрать любой дизайн на ноготки, который понравится.

Знакомо тебе извечный вопрос выбора? Прямые волосы хочется завыть, кучеряшки – выпрямить, из блондинки перекраситься в брюнетку и наоборот. Экспериментировать с волосами стоит, если того требует душа! Недаром говорят: «волос – не зубы, отрастут». Чтобы процедуры пошли на пользу и не вводили тебя в сомнения, подбери для себя и своего волосики хороший день.

Лунный календарь на январь 2020: когда красить волосы

7, 8 и 25 марта 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Более того, эти даты просто обязывают девушек посетить салон, чтобы во всей красе встретить замечательный женский день! Смело можешь выбрать любую фотографию модели с крутой прической с глянца и воплощать в жизнь. Это идеальные дни и для кардинального изменения имиджа. Парикмахер будет с тобой на одной волне и прислушиваться ко всем твоим пожеланиям.

Лунный календарь на февраль 2020: когда не стоит красить волосы

1, 4, 5, 10, 11, 14, 19, 23, 24, 27, 28, 30 – неудачные дни для задуманных тобой манипуляций. Есть риск испортить волосы и не добиться задуманного эффекта «вау»! Чтобы обойти неприятности и оставить волосики послушным и ухоженным, запишись в салон в другой день.

Ранее мы рассказывали о моде 2020: какие цвета будут в тренде