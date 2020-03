Если вы до сих пор не решили, куда пойти 8 марта и где отпраздновать Международный женский день в Киеве, выбирайте ивент из нашей афиши. Мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут в столице 8 марта, а билеты на эти концерты и шоу, кстати, станут отличным подарком на 8 Марта для ваших любимых женщин!

Театр теней TEULIS

Где: Киевская Консерватория

В день 8 Марта удивительный театр теней Teulis представит шоу «Твоя тень», в котором будут тесно переплетаться фрагменты из уже известных шоу «Повелители теней» и «Вечная история», а также номера, которые ранее зрители не видели. Используя живые декорации из теней можно создать неповторимую, но простую историю, чтобы понять её без слов, и, в то же время, настолько увлекательную, чтобы погрузиться в её события с головой. И театр теней Teulis откроет для вас новый мир уже 8 марта!

Pianoбой

Где: Дворец спорта

8 марта Дмитрий Шуров приглашает всех на грандиозный праздничный концерт «Хистори». Известный далеко за пределами Украины Pianoбой выступит в сопровождении оркестра с оригинальной программой, которая станет настоящим сюрпризом для поклонников артиста! Это выступление главного романтика Украины станет отличным подарком к Международному женскому дню, так что если вы еще не придумали, чем порадовать родных женщин – билеты на концерт станут прекрасным презентом 🙂

Lords of the sound. Love story

Где: ДК КПИ

8 марта в концертном зале ДК КПИ невероятно весенний и романтичный, праздничный концерт к Международному женскому дню – «Love Story» от Lords of the Sound! Каждая женщина мечтает провести праздник по-особенному, ожидает сказочности, желает впечатлений и эмоций. И Lords of the Sound устроят для вас настоящий симфоническо-романтический вечер! Традиционно самый известный украинский оркестр исполнит хиты мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и др. А также саундтреки из самых романтичных фильмов: «Мастер и Маргарита», «Звездные войны», «Сумерки», «Титаник», «Призрак Оперы», «Ромео и Джульетта», «Амели», «Мулен Руж», «Запах женщины», «La La Land» и других.

КУРГАН FEAT АГРЕГАТ

Где: Bel etage

Самые стильные «селюки» Украины в праздничный вечер выступят с концертом на сцене Bel etage в Киеве. Их треки качают, текста срывают крышу, а простые ритмичные мелодии надолго заседают в голове. Эти парни умеют создавать настроение и атмосферу, так что если 8 марта вы готовы ворваться на танцпол, концерт проекта «Курган и Агрегат» – это отличная идея!

Мария Чайковская

Где: Atlas

8 марта зазвучит нежный голос Марии Чайковской. Новые песни для всех поклонников творчества этой волшебной исполнительницы в программе «Парус». Меняются времена, меняется мода, барышни больше не носят кринолины, мужчины не участвуют в рыцарских поединках, и только одно остается неизменным: по всей планете, на всех языках звучат слова любви, вызывая в сердцах людей все такой же трепет. Проживая наши жизни на бешеных скоростях, в погоне за деньгами, карьерой и признанием мы порой забываем о нежности и заботе. Чистый неповторимый голос Марии Чайковской, искренность, звучащая в каждой ноте, заставляют задуматься о том, что на самом деле важно! Аншлаги на ее концертах только подтверждают, что глубоко в сердце каждого циника живет уставший романтик!

Aniko Dolidze Big Band

Где: Caribbean Club Concert Hall

Столичный концерт-холл приглашает встречать весну вместе с очаровательной Анико Долидзе и ее виртуозным биг-бэндом. 8 марта Aniko Dolidze Big Band сыграют концерт «Леди эпохи биг-бэндов». Музыканты погрузят гостей в изысканные времена – свинг яркий, виртуозный, мелодичный. Невозможно устоять перед музыкой, которую писали лучшие композиторы эпохи, легендарные виртуозы задавали «золотые» стандарты исполнения, а голосом и душой композиций становились без преувеличения самые мощные вокалистки прошлого столетия!

